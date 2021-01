LIVE Ciclocross femminile, Campionati Italiani in DIRETTA: si comincia alle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei campionati italiani femminili di Ciclocross 2021 di scena a Lecce! Una gara veloce, su un tracciato che è stato definito dagli addetti ai lavori come molto tecnico, in vista dei campionati del Mondo di Ostenda del 30 e del 31 gennaio. Dalle ore 9 partiranno le gare Elite, Under 23 e Juniores, che partiranno dallo start in maniera differenziata.

Nella categoria maggiore le favorite d’obbligo restano le stesse, le punte di diamante della nostra Nazionale Eva Lechner ed Alice Maria Arzuffi. Per la bolzanina l’obiettivo è raggiungere il suo dodicesimo tricolore, il decimo consecutivo e confermarsi come regina incontrastata d’Italia, mentre l’Arzuffi è arrivata seconda in cinque delle ultime sei edizioni. Altre concorrenti che potranno farsi notare sono Alessia Bulleri, Rebecca Gariboldi, Anna Oberparleiter e Silvia Persico. Tra le Under 23 invece, sarà interessante seguire la lotta tra la maglia tricolore uscente Francesca Baroni, reduce dalla conquista del Giro d’Italia di ciclocross, Sara Casasola e un’agguerrita Gaia Realini. Per quanto riguarda la gara juniores, favorita d’obbligo la campionessa uscente Lucia Bramati, con Beatrice Fontana e Alice Papo che vorranno giocarsi le proprie carte.

La gara femminile dei campionati italiani di ciclocross comincerà alle ore 13.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

Foto: LPS