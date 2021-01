Si fa sempre più concreta l’ipotesi della partecipazione di Fabio Aru ai Mondiali 2021 di ciclocross, in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio). Il Cavaliere dei Quattro Mori ha dato la propria disponibilità e il CT Fausto Scotti lo ha infatti convocato per un raduno della Nazionale Italiana in programma tra il 10 e il 17 gennaio ad Ardea (in provincia di Roma). Il sardo, in forza alla Qhubeka-Assos, sarà affiancato da altri cinque ragazzi: Gioele Bertolini, Cristian Cominelli, Jakob Dorigoni, Antonio Folcarelli, Nicolas Samparisi. Va ricordato che l’Italia ha a disposizione cinque posti per la rassegna iridata. Avranno una certa rilevanza anche i risultati dei Campionati Assoluti in programma domani a Lecce.

Gioele Bertolini (tre volte tricolore) e Jakob Dorigoni (Campione Italiano in carica e fresco vincitore del Giro d’Italia di ciclocross) sono gli atleti di punta del nostro movimento, anche Cristian Cominelli ha fatto vedere delle buone cose. Fabio Aru ha preso parte a quattro gare nelle ultime due settimane e sta cercando di trovare il giusto colpo di pedale. Al raduno prenderanno parte anche sei ragazze, tra cui spiccano Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi. Di seguito i convocati per il raduno della Nazionale Italiana di ciclocross ad Ardea dal 10 al 17 gennaio.

CONVOCATI ITALIA RADUNO CICLOCROSS:

Aru Fabio Team Qhubeka Assos

Arzuffi Alice Maria G.S. Fiamme Oro

Bertolini Gioele Centro Sportivo Esercito

Cominelli Cristian Scott Racing Team

Dorigoni Jakob Selle Italia Guerciotti Elite

Folcarelli Antonio Race Mountain Folcarelli Team

Gariboldi Rebecca Team Cingolani

Lechner Eva Centro Sportivo Esercito

Persico Silvia Valcar – Travel & Service

Realini Gaia Selle Italia Guerciotti Elite

Samparisi Nicolas Ktm Alchemist Selle Smp Dama

Teocchi Chiara Centro Sportivo Esercito

Credit: Matteo’s Photo