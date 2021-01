CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA: VINCE BERTOLINI, FABIO ARU DECIMO

La nostra DIRETTA LIVE finisce qua. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima!

15.52 E’ ufficiale: Fabio Aru chiude al decimo posto.

15.48 Arriva ora Fabio Aru, aspettiamo di sapere quale piazzamento ha colto.

15.46 Terzo Cristian Cominelli, mentre Nicolas Samparisi chiude al quarto posto.

15.45 Secondo posto per Dorigoni, arrivato a pochissimi metri dal rivale.

15.44 GIOELE BERTOLINI E’ CAMPIONE D’ITALIA 2021 DI CICLOCROSS.

15.42 Bertolini riesce a tenere a distanza di sicurezza Dorigoni, manca pochissimo al termine della gara.

15.40 Dorigoni ha recuperato qualcosina ora.

15.37 Bertolini ha dieci secondi su Dorigoni a inizio ultimo giro.

15.35 Dorigoni ha circa cinque secondi di distacco da Bertolini. Non è ancora finita.

15.33 Dorigoni non ha ancora mollato, comunque.

15.31 Cade Dorigoni quando era ormai prossimo a riprendere Bertolini.

15.29 Inizia il penultimo giro Bertolini, Dorigoni ha recuperato qualche secondo.

15.27 In terza posizione c’è sempre Cominelli, mentre in quarta Nicolas Samparisi.

15.25 Dorigoni esce male da una curva e mette piede a terra. Qua ha perso qualcosa da Bertolini.

15.23 Fabio Aru, al momento, è undicesimo.

15.21 Bertolini completa il quarto giro, otto secondi di margine su Dorigoni per lui.

15.18 Resta stabile il vantaggio di Dorigoni su Bertolini.

15.15 Bertolini sta lentamente aumentando il suo vantaggio.

15.13 Cinque secondi per Bertolini su Dorigoni a fine terzo giro.

15.12 Si ritira Nadir Colledani, vittima di una caduta nelle prime fasi di gara.

15.11 Cambio bici per Dorigoni che, così, perde diversi metri da Dorigoni.

15.10 Accelera Bertolini ora, Dorigoni perde un paio di metri.

15.08 Bertolini continua a scandire il ritmo con Dorigoni a ruota. Cominelli ora sta perdendo dai primi due.

15.06 Al momento Fabio Aru è tredicesimo.

15.05 Dorigoni e Bertolini completano il secondo giro. Cominelli è molto vicino alla coppia di testa.

15.03 Cambia bici Gioele Bertolini.

15.02 In terza posizione c’è Cominelli, mentre Nicolas Samparisi è in quarta.

15.00 Bertolini sta facendo malissimo, il quartetto di testa si è sgretolato, anche Dorigoni fatica a tenere le sue ruote.

14.58 Fa il forcing ora Bertolini con Dorigoni a ruota.

14.56 Cominelli rientra sui primi due, mentre Nicolas Samparisi è a qualche metro dai battistrada.

14.53 Dorigoni e Bertolini già spalla a spalle, alle loro spalle il vuoto.

14.51 Dorigoni prende subito la testa, alle sue spalle, nell’ordine, Bertolini, Nicolas Samparisi, Cominelli e Lorenzo Samparisi.

14.50 PARTITI!

14.45 I crossisti sono pronti sul rettilineo di partenza. In prima fila troviamo anche Fabio Aru.

14.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dei campionati italiani di ciclocross categoria uomini Elite. La gara inizierà tra circa venti minuti.

I convocati dell’Italia per il raduno in vista dei Mondiali – La presentazione dei Campionati Italiani

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA ELITE FEMMINILE DALLE 13.00

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova riservata agli uomini Elite dei campionati italiani di ciclocross. Si corre sul tracciato di Lecce, un circuito veloce e tecnico disegnato dal grande Vito di Tano. I favoriti principali sono il campione uscente Jakob Dorigoni, di recente vincitore del Giro d’Italia di ciclocross e in quest’annata capace di piazzarsi in top-15 agli Europei e di imporsi in una prova della Toi Toi Cup, prestigioso circuito ceco, e quel Gioele Bertolini che ha conquistato tre tricolori nelle ultime cinque stagioni e che nel 2018 fu sesto ai Mondiali di Valkenburg.

Non mancano, tuttavia, gli oustsider. Ci sono i fratelli Nicolas e Lorenzo Samparisi, i quali sono reduci da un periodo natalizio passato a correre in Belgio coi grandissimi della disciplina, c’è quel Cristian Cominelli che ha perso il Giro d’Italia di ciclocross, per mano di Dorigoni, solo all’ultima tappa e ci sono i grandi specialisti del cross country Daniele Braidot e Nadir Colledani.

Sarà al via, oltretutto, anche Fabio Aru, il quale punta a piazzarsi tra i primi dieci. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle 14.00, mentre la gara comincerà ufficialmente alle 15.00. Mi raccomando, non mancate!

Foto: Matteo’s photo