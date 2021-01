Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali di ciclocross. Il Cavaliere termina la sua avventura nel fango

L’avventura di Fabio Aru nel ciclocross si conclude, almeno per il momento. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha partecipato ai Campionati Italiani in quel di Lecce e si era a lungo vociferato di una sua possibile convocazione per i Mondiali, in programma il prossimo 31 gennaio a Ostenda (Belgio). Il sardo era stato inserito nella lista dei partecipanti al collegiale di settimana prossima, aveva dato anche la propria disponibilità in vista della rassegna iridata e il CT Fausto Scotti era molto soddisfatto del ritorno del 30enne in questa specialità dopo tre anni bui con la maglia della UAE Emirates.

Durante la telecronaca Rai dei Campionati Nazionali è stato comunicato che l’attuale alfiere della Qhubeka-Assos non volerà in Belgio e non parteciperà ad altri eventi internazionali nelle prossime settimane. Fabio Aru sarà impegnato nel primo raduno stagionale con la sua nuova squadra e dovrà anche stilare il programma della sua annata agonistica su strada, con l’obiettivo di ritrovare la forma dei giorni migliori e il giusto colpo di pedale.

Il sardo termina questa parentesi nel ciclocross dopo il quarto posto ad Ancona, il quindicesimo a San Fior, il sesto a Cremona, l’ottavo a Sant’Elpidio e una bella figura a Lecce. A questo punto il CT Fausto Scotti deve selezionare i cinque convocati per i Mondiali di ciclocross: Gioele Bertolini, Cristian Cominelli, Jakob Dorigoni sembrano essere sicuri del posto.

Credit: Matteo’s Photo