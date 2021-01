Ciclocross, Campionati Italiani 2021: torna a vincere Gioele Bertolini, decimo Fabio Aru

Grande spettacolo in terra pugliese: è andato in scena pochi minuti fa il Campionato Italiano élite di ciclocross in quel di Lecce. Una sfida lunghissima quella tra i due campioni uscenti che è stata vinta da Gioele Bertolini davanti a Jakob Dorigoni. Per il 25enne nativo di Morbegno e appartenente all’Esercito è il quarto titolo della carriera dopo quelli del 2016-2017-2019.

Sin dallo start, come previsto alla vigilia, è stata battaglia tra Bertolini e Dorigoni che ha vestito la maglia tricolore nell’ultima stagione. Dopo un paio di giri il corridore dell’Esercito è andato ad aumentare il ritmo, facendo il vuoto su tutti, ma non sul rivale che è rimasto sempre a pochissimi secondi di distacco. La svolta a circa due tornate dal termine: quando Dorigoni sembrava poter agganciare l’avversario in vetta, è arrivata la caduta che ha messo fine alle sue speranze. Primo Bertolini, poi Dorigoni, mentre in terza piazza è giunto Cristian Cominelli. Quarto Nicholas Samparisi.

Gara importante vista la presenza di Fabio Aru. Il sardo dall’Assos-Qhubeka si è difeso al meglio, soffrendo nella prima parte e facendo partire la sua rimonta nella fase centrale. È arrivata una più che discreta decima posizione, che dà sicuramente segnali positivi verso il futuro.

Matteo’s Photo