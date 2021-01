Fabio Aru ha conquistato un buon decimo posto ai Campionati Nazionali di ciclocross, andati in scena oggi pomeriggio a Lecce. Il Cavaliere dei Quattro Mori è riuscito ad agguantare una buona top-10 alla sua ultima uscita in questa specialità, scelta dal sardo per rilanciarsi dopo tre anni molto difficili. Il 30enne prosegue nel suo percorso di rinascita ed è parso molto soddisfatto ai microfoni della Rai: “Oggi era molto viscido il percorso, era scivoloso rispetto a ieri. Ho fatto la quinta gara in questa breve stagione di ciclocross, mi sto divertendo e il pubblico è contento di vedemi e per me è un piacere“.

Fabio Aru ha poi proseguito: “Il ritiro al Tour e la parte successiva sono stati duri. Dovevo ipartie e mettermi un numero sulla schiena, il ciclocross mi ha permesso di correre e allenarmi e mettere la fatica giusta nelle gambe. Van aert e van der Poel sono un esempio. Per me è stato un nuovo inizio e ha un valore speciale“.

L’alfiere della Qhubeka Assos ha poi concluso: “Avevo bisogno di ritrovare l’ambiente familiare del cross. Ci sono tante persone che mi hanno aiutato. Sinceramente sono venuto a fare queste gare senza velleità di isultato, qualche risultato è arrivato, mi manca un po’ la guida. Su strada inizierò a febbraio“.

Foto: Matteo’s Photo