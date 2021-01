CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della seconda sprint maschile di biathlon. Oggi, mercoledì 12 gennaio, scatta la seconda settimana di gare a Oberhof (Germania) per la Coppa del Mondo 2020-2021 e toccherà agli uomini ritornare in azione, con la sprint partenza alle 14.30. Inizia dunque un lungo fine settimana che potrebbe rivelarsi molto importante nell’assegnazione della Coppa del Mondo.

Il grande favorito della vigilia è come sempre il norvegese Johannes Boe, ma il detentore della Sfera di Cristallo e leader della classifica generale dovrà tenere in forte considerazione tantissimi avversari: i connazionali Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe e gli svedesi Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma.

L’Italia si affida soprattutto a Lukas Hofer che, dopo gli ottimi risultati ottenuti pochi giorni fa, vorrebbe mettere il sigillo a questa ottima stagione con un podio. Attenzione a Tommaso Giacomel, il quale vorrà mettersi in bella mostra. Ci saranno anche Dominik Windisch, Didier Bionaz e infine Thomas Bormolini che arriva da un bel week end.

Il via della gara della sprint maschile di Oberhof è previsto per le ore 14.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’evento, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon.

Foto: LaPresse