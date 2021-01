VIDEO Biathlon, Johannes Boe vince la sprint di Oberhof. Highlights e sintesi. Lukas Hofer 6°, rammarico per i 2 errori

Johannes Boe ha vinto la sprint di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di biathlon. Il norvegese si è imposto sulle nevi tedesche grazie a una prova perfetta: 10 su 10 al poligono, grande passo sugli sci e meritato trionfo. Il detentore della Sfera di Cristallo, leader della classifica generale, si è imposto con margine nei confronti dei più immediati vincitori, anch’essi con lo zero al poligono: il norvegese Sturla Holm Laegreid (a 12.4), i tedeschi Arnd Peiffer (a 27.9) ed Erik Lesser (a 30.6).

Il nostro Lukas Hofer chiude in sesta posizione a 40.7 secondi di ritardo, ma c’è rammarico per i due errori commessi nella seconda serie: se fosse stato perfetto avrebbe vinto la gara, con un solo errore sarebbe quantomeno salito sul podio. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della sprint maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di biathlon vinta dal norvegese Johannes Boe.

VIDEO HIGHLIGHTS SPRINT MASCHILE A OBERHOF:

He won the sprint last week – and it’s looking like he’ll repeat the feat today! Johannes Thingnes Boe is the new leader in the finish! #OBE21 🔥https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/nzaEXTDRb4 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2021

Sturla Holm Laegreid has delivered another stellar 10/10 competition – but Johannes Thingnes Boe does exactly the same and he’s taken a 10 second lead after the second shooting! ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️+🎿🚀 #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/daHh6cFVj8 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2021

Foto: Lapresse