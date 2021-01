Biathlon oggi: orario Sprint maschile, programma, tv, streaming, pettorali di partenza

Oggi, 13 gennaio (ore 14.30), andrà in scena la sprint maschile sulle nevi di Oberhof (Germania), valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Dopo la prima serie di gare alla Rennsteig Arena, si prosegue dando seguito all’effetto “double header”, reso necessario dal contesto pandemico.

Saranno cinque gli azzurri a prendere il via a questa prova. Il primo a partire sarà Didier Bionaz col pettorale n.7, che andrà in cerca di riscatto dopo le non brillantissime prestazioni dell’ultima settimana. Nel secondo gruppo ci saranno Thomas Bormolini (36) e Lukas Hofer (56), indubbiamente i migliori nelle gare di Oberhof I, con l’altoatesino giunto quarto nella sprint e quinto nell’inseguimento. Pertanto, il podio resta l’obiettivo dell’altoatesino. A completare il quadro italico, ci saranno Dominik Windisch (60) e Tommaso Giacomel (91).

Nell’ottica della classifica generale, la Norvegia può davvero monopolizzare la scena coi suoi quattro “moschettieri” Johannes Boe, Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale e Tarjei Boe, però non andranno affatto sottovalutati gli svedesi Samuelsson e Ponsiluoma, come anche il terzetto francese formato da Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude ed Emilien Jacquelin.

PROGRAMMA SPRINT MASCHILE OBERHOF II 2021

Mercoledì 13 gennaio

ore 14.30 Sprint maschile

La sprint maschile di Oberhof (Germania) sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport 1. Ci sarà la possibilità di seguire la gara in streaming su Eurosport Player, su Now Tv e, ove possibile, su DAZN. OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale.

LA STARTLIST DELLA SPRINT MASCHILE DI OBERHOF II

1 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 14:30:30 1

2 WIESTNER Serafin SUI 1990 14:31:00

3 LEMMERER Harald AUT 1991 14:31:30

4 TRSAN Rok SLO 1992 14:32:00

5 GARANICHEV Evgeniy RUS 1988 14:32:30

6 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:33:00

7 BIONAZ Didier ITA 2000 14:33:30

8 SEPPALA Tero FIN 1996 14:34:00

9 BROWN Jake USA 1992 14:34:30

10 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 14:35:00

11 BRANDT Oskar SWE 1995 14:35:30

12 REES Roman GER 1993 14:36:00

13 SMOLSKI Anton BLR 1996 14:36:30

14 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 14:37:00

15 OZAKI Kosuke JPN 1992 14:37:30

16 SZWAJNOS Marcin POL 1997 14:38:00

17 KIERS Trevor CAN 1997 14:38:30

18 BALOGA Matej SVK 1997 14:39:00

19 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:39:30

20 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 14:40:00

21 ZAHKNA Rene EST 1994 14:40:30

22 b LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:41:00 2

23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:41:30

24 PEIFFER Arnd GER 1987 14:42:00

25 ERMITS Kalev EST 1992 14:42:30

26 FAK Jakov SLO 1987 14:43:00

27 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:43:30

28 HASILLA Tomas SVK 1990 14:44:00

29 HARJULA Tuomas FIN 1998 14:44:30

30 DOLL Benedikt GER 1990 14:45:00

31 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:45:30

32 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:46:00

33 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:46:30

34 NORDGREN Leif USA 1989 14:47:00

35 GUZIK Grzegorz POL 1991 14:47:30

36 BORMOLINI Thomas ITA 1991 14:48:00

37 RASTIC Damir SRB 1988 14:48:30

38 GOW Christian CAN 1993 14:49:00

39 PUCHIANU Cornel ROU 1989 14:49:30

40 LESSER Erik GER 1988 14:50:00

41 LATYPOV Eduard RUS 1994 14:50:30

42 DALE Johannes NOR 1997 14:51:00

43 LOGINOV Alexander RUS 1992 14:51:30

44 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:52:00

45 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:52:30

46 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:53:00

47 NELIN Jesper SWE 1992 14:53:30

48 YALIOTNAU Raman BLR 1993 14:54:00

49 DOVZAN Miha SLO 1994 14:54:30

50 KOMATZ David AUT 1991 14:55:00

51 MORAVEC Ondrej CZE 1984 14:55:30

52 WEGER Benjamin SUI 1989 14:56:00

53 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:56:30

54 EDER Simon AUT 1983 14:57:00

55 KOBONOKI Tsukasa JPN 1991 14:57:30

56 HOFER Lukas ITA 1989 14:58:00

57 LANGER Thierry BEL 1991 14:58:30

58 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:59:00

59 LEITNER Felix AUT 1996 14:59:30 3

60 WINDISCH Dominik ITA 1989 15:00:00

61 MISE Edgars LAT 1998 15:00:30

62 CISAR Alex SLO 2000 15:01:00

63 CLAUDE Florent BEL 1991 15:01:30

64 STVRTECKY Jakub CZE 1998 15:02:00

65 PRYMA Artem UKR 1987 15:02:30

66 VARABEI Maksim BLR 1995 15:03:00

67 RAENKEL Raido EST 1990 15:03:30

68 FLORE Raul Antonio ROU 1997 15:04:00

69 HORN Philipp GER 1994 15:04:30

70 STRELTSOV Kirill RUS 1996 15:05:00

71 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:05:30

72 RANTA Jaakko FIN 1997 15:06:00

73 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 15:06:30

74 USOV Mihail MDA 1996 15:07:00

75 SIMA Michal SVK 1992 15:07:30

76 BOE Tarjei NOR 1988 15:08:00

77 GOW Scott CAN 1990 15:08:30

78 FEMLING Peppe SWE 1992 15:09:00

79 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1990 15:09:30

80 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 15:10:00

81 DESTHIEUX Simon FRA 1991 15:10:30

82 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:11:00

83 KAUKENAS Tomas LTU 1990 15:11:30

84 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 15:12:00

85 DOHERTY Sean USA 1995 15:12:30

86 ELISEEV Matvey RUS 1993 15:13:00

87 KARLIK Mikulas CZE 1999 15:13:30 4

88 LABASTAU Mikita BLR 1997 15:14:00

89 CLAUDE Emilien FRA 1999 15:14:30

90 KUEHN Johannes GER 1991 15:15:00

91 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 15:15:30

92 TKALENKO Ruslan UKR 1992 15:16:00

RUNNALLS Adam CAN 1998 15:16:30

94 BANYS Linas LTU 1998 15:17:00

95 SZCZUREK Lukasz POL 1988 15:17:30

96 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:18:00

97 SCHOMMER Paul USA 1992 15:18:30

98 JAKOB Patrick AUT 1996 15:19:00

99 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1996 15:19:30

100 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 15:20:00

101 MALINOVSKII Igor RUS 1997 15:20:30

Foto: LaPresse