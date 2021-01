LIVE Biathlon, Mass start femminile Oberhof in DIRETTA: Wierer sesta con tanti rimpianti. Vince Simon, davanti a Preuss e Hanna Oeberg

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.46: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo di Biathlon, buon pomeriggio!

15.45: A Oberhof vince la francese Simon, seconda piazza per la tedesca Preuss e terzo posto per la svedese Hanna Oeberg

15.44: L’unica buona notizia è che Wierer scala di una posizione nella generale e si insedia al quarto posto alla vigilia della tappa di Anterselva

15.42: Tanti rimpianti per Wierer a cui sarebbe bastato non sbagliare l’ultimo poligono per andare a vincere questa gara di Oberhof che resta stregata per lei. Arriva un sesto posto con l’amaro in bocca, così come è amaro il 17mo posto di Vittozzi, che era arrivata a giocarsi il podio all’ultimo poligono, sbagliando anche lei due volte

15.41: Vittozzi chiude al 17mo posto, anche lei vittima dell’ultimo poligono

15.40: terzo posto per H. Oeberg, quarta Tandrevold, quinta Brorsson, sesta Wierer che ha buttato via la vittoria, poi Roeiseland, Eckhoff, Braisaz e Davidova nella top ten

15.40: Se ne va Simon e va a vincere davanti a Preuss crollata nel finale

15.38: Al km 12 Simon e Preuss davanti, a 13″ Tandrevold e H. Oeberg e Brorsson, Wierer a 20″, a 34″ Braisaz, Roeiseland, Eckhoff e Alimbekava

15.38: Simon va a riprendere Preuss e la supera

15.37: prova a riprendersi Simon, cade Hauser dietro, Roeiseland va a prendere Wierer e probabilmente la salterà nel finale, Vittozzi 17ma

15.36: Preuss stacca Simon e va per la vittoria, Wierer perde terreno ed è settima

15.34: Wierer sta cercando di non perdere contatto con le prime, sta soffrendo

15.33: Simon non sbaglia ed è prima, Preuss seconda, terza Wierer, quarta Hauser, poi Brorsson, Tandrevold e H. Oeberg. Vittozzi due errori in piedi

15.33: Sbagliano tutte dietro

15.32: NOOOOOOOOOOOOOOO Doppio errore di Wierer che ora deve girare. Vediamo le altre

15.31: Wierer entra da sola all’ultimo poligono

15.30: Al km 9.5 Wierer sola davanti, H. Oeberg, Davidova, Hauser e Mironova a 27″, Alimbekava, Preuss e Vittozzi a 44″, Brorsson, Simon, Braisaz, Tandrevold, Roeiseland a 53″

15.27: Al km 8.3 Wierer, H. Oeberg a 22″, Davidova, Hauser e Mironov a 32″, Preuss e Alimbekava a 41″, Vittozzi a 45″, Brorsson a 50″, Simon, Braisaz, Tandrevold, Roeiseland a 57″

15.26: Wierer sola, H. Oeberg a 23″, Davidova, Hauser e Mironova a 34″, Preuss a 39″, Alimbekava e Vittozzi a 45″

15.24: Sbagliano tutte, Eckhoff tre errori! Vittozzi 5 su 5 per la seconda volta consecutiva

15.25: ANCORA WIEREEEEEEEER 5 SU 5!!!! SE NE VA DA SOLAAAAAAAAAAA!!!!

15.23: Quintetto in testa all’ingresso allo stadio. Tra poco il terzo poligono

15.21: Al km 7 davanti Wierer, H. Oeberg, Davidova, Knotten e Tandrevold, a 12″ Alimbekava, Mironova, Tomingas, a 21″ Eckhoff, Preuss, Braisaz, Hauser, Simon, a 40″ Herrmann e Roeiseland, a 47″ Vittozzi

15.18: Al km 5.8 davanti Wierer, H. Oeberg, Davidova, Knotten e Tandrevold, a 12″ Alimbekava, a 15″ Mironova, a 19″ Tomingas, a 21″ Eckhoff, Preuss, Braisaz, Hauser, Simon, Roeiseland a 45″, Vittozzi a 53″

15.16: Vittozzi non sbaglia e recupererà posizioni. Wierer e Knotten davanti assieme a H. Oeberg, Davidova a 5″, Tandrevold a 6″, poi Tomingas a 12″, Alimbekava a 20″ con Preuss, Mironova, Kaisheva, Eckhoff, Roiseland a 44″, Vittozzi a 55″

15.16: GRANDE DOROTHEAAAAAAAAAAAA!!! 5 SU 5 VELOCE! Sbagliano Eckhoff e Roeiseland, Herrmann

15.15: Si avvicina il secondo poligono: davanti Davidova, poi Simon, Eckhoff, Tandrevold, Wierer

15.13: Al km 4.5 Wierer davanti poi Simon, Wierer, Eckhoff, E. Oeberg, Davidova, Knotten, Tandrevold, Lunder, Hauser e Schwaiger, H. Oeberg, rientrata e Tomingas

15.10: Al km 3.3 davanti Simon, Wierer, Eckhoff, E. Oeberg, Davidova, Knotten, Tandrevold, Lunder, Hauser e Schwaiger. Guadagnano da dietro H. Oeberg e Herrmann, non guadagna Roeiseland, sempre a 29″

15.08: Wierer davanti, a 2″ Eckhoff, Simon, E. Oeberg, Davidova, Knotten, Tandrevold, Lunder, Kaisheva, Hammerschmidt, Roeiseland a 27″, Vittozzi a 53″

15.08: Grande Wierer!!! 5 su 5 velocissima, sbaglia Roeiseland, due errori di Vittozzi, Eckhoff senza errori

15.07: Gruppo allargatissimo, Wierer sale in quarta posizione prima del primo poligono

15.05: Al km 2 cade un po’ di nevischio. Davanti H. Oeberg, poi Herrmann, E. Oeberg, Simon, Davidova, Eckhoff, Wierer 15ma, Vittozzi 25ma. Tutte in gruppo, andatura lenta

15.02: Agli 800 metri Herrmann davanti, E. Oeberg, H. Oeberg, Eckhoff, Alimbekava, Simon, Wierer 11ma, Vittozzi 24ma. Tomingas e Avvakumova arrancano in fondo al gruppo

15.00: Partita la gara

14.57: Atlete che si preparano in partenza

14.55: Cielo grigio su Oberhof, tanta neve, -6 gradi, tira più vento rispetto alla gara maschile, -3 gradi la temperatura della neve

14.52: Al via anche Lunder, Egan, Brorsson, Kruchinkina, Hettich, Zdouc, Mironova, Schwaiger, Hammerschmidt, Kaisheva, Tomingas, Avvakumova

14.51: Al via e possibili protagoniste anche Herrmann, Braisaz, Tandrevold, Knotten, Simon, Persson, Bescond

14.48: Da tenere d’occhio anche le sorelle Elvira ed Hanna Oeberg, la austriaca Hauser che ha ottenuto un triplo terzo posto a Oberhof, la bielorussa Alimbekava, che si sta affermando con continuità fra le big, la tedesca Preuss, la ceca Davidova e la francese Chevalier

14.45: Le grandi favorite di oggi sono le norvegesi Roeiseland e Eckhoff, che guidano la classifica generale di Coppa del Mondo. Eckhoff ha nel mirino la quarta vittoria consecutiva dopo i successi nelle due sprint di Oberhof e nell’inseguimento

14.40: Attenzione però anche a Lisa Vittozzi che ha sofferto nella prima parte di stagione, ha lanciato segnali positivi giovedì nella sprint e soprattutto ieri nella prima frazione della staffetta chiusa senza errori ed al primo posto

14.37: Le speranze azzurre di salire ancora sul podio sono su Dorothea Wierer che ha dimostrato giovedì son un grande secondo posto nella sprint di aver raggiunto una condizione ottimale. Molto dipenderà dal poligono su una pista che non predilige

14.33: Sono due le azzurre al via ed entrambe con grandi ambizioni: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi

14.30: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della mass start femminile che chiude il programma di gare a Oberhof

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della mass start femminile di biathlon. Oggi, domenica 17 gennaio, si chiude la seconda settimana di gare a Oberhof (Germania) per la Coppa del Mondo 2020-2021 con la mass start la cui partenza è fissata per le 15.00. Sì chiude così un lungo fine settimana con una gara che potrebbe rivelarsi molto importante nell’assegnazione della Coppa del Mondo donne.

Tiril Eckhoff ha piazzato un back-to-back la scorsa settimana rafforzato dal tris di successi con la sprint di giovedì che le ha permesso di sopravanzare la svedese Hanna Öberg in classifica generale e di avvicinare la norvegese Marte Røiseland-Olsbu, sempre pettorale giallo. Dorothea Wierer dopo le sofferenze della settimana scorsa, ha portato a casa un grandissimo secondo posto giovedì nella sprint ed oggi affronta un format di gara particolarmente gradito. Un buon risultato potrebbe permetterle di rientrare di prepotenza nella corsa alla Sfera di cristallo.

L’unica azzurra, però, che ha centrato un successo sul percorso di Oberhof è stata nel 2019 Lisa Vittozzi, che, dopo un avvio complicato di stagione, è apparsa in ripresa sia giovedì, sia ieri nella prima frazione della staffetta.

Il via della gara della mass start femminile di Oberhof è previsto per le ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della mass start femminile di biathlon, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon.

