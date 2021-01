VIDEO Biathlon, Julia Simon vince la mass start di Oberhof. Highlights e sintesi: Wierer si spegne sul più bello

Julia Simon ha vinto la mass start di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di biathlon. La francese ha sfruttato al meglio gli errori al poligono delle avversarie durante l’ultima serie e ha così trionfato col tempo complessivo di 40:11.1, nonostante 3 sbagli complessivi in piazzola (0+1+2+0). La transalpina è riuscita ad avere la meglio sulla tedesca Franziska Preuss, la quale nell’ultimo giro sugli sci ha affiancato l’avversaria, ma poi nel finale si è dovuta arrendere per 3.9 secondi. A completare il podio è stata la svedese Hanna Oeberg, brava ad avere la meglio in volata sulla norvegese Tandrevold e sulla svedese Brorsson.

La nostra Dorothea Wierer si è dovuta accontentare della sesta posizione, a 28.8 secondi dalla vittoria: dopo tre serie perfette al poligono, l’azzurra si trovava in testa alla gara con margine, ma ha purtroppo commesso due errori nell’ultimo approccio al tiro ed è così scivolata indietro. Settima e ottava posizioni per le norvegesi Marte Olsbu Roeiseland e Tiril Eckhoff, che occupano sempre le prime due posizioni della classifica generale. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della mass start femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di biathlon.

VIDEO HIGHLIGHTS MASS START FEMMINILE OBERHOF:

Foto: Lapresse