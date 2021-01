Biathlon, startlist mass start femminile Oberhof: orario, programma, tv, streaming, pettorali

Il biathlon domani, domenica 17 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: ad Oberhof si sta tenendo la sesta tappa del circuito maggiore, scattata mercoledì con la 10 km sprint maschile, mentre domani si disputerà la mass start 12.5 km femminile. Due le azzurre in gara, ovvero Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, rispettivamente quinta e 25ma in classifica generale.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della mass start 12.5 km femminile della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Oberhof (Germania).

PROGRAMMA MASS START FEMMINILE COPPA DEL MONDO OBERHOF II

Domenica 17 gennaio

ore 15.00 mass start 12.5 km femminile

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player ed Eurovision Sports Live

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST MASS START FEMMINILE COPPA DEL MONDO OBERHOF II

1 ROEISELAND Marte Olsbu NOR

2 ECKHOFF Tiril NOR

3 OEBERG Hanna SWE

4 OEBERG Elvira SWE

5 WIERER Dorothea ITA

6 PREUSS Franziska GER

7 ALIMBEKAVA Dzinara BLR

8 HAUSER Lisa Theresa AUT

9 DAVIDOVA Marketa CZE

10 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA

11 HERRMANN Denise GER

12 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

13 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

14 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

15 SIMON Julia FRA

16 PERSSON Linn SWE

17 BESCOND Anais FRA

18 LUNDER Emma CAN

19 EGAN Clare USA

20 BRORSSON Mona SWE

21 KRUCHINKINA Elena BLR

22 HETTICH Janina GER

23 SKOTTHEIM Johanna SWE

24 ZDOUC Dunja AUT

25 VITTOZZI Lisa ITA

26 SCHWAIGER Julia AUT

27 HAMMERSCHMIDT Maren GER

28 KAISHEVA Uliana RUS

29 TOMINGAS Tuuli EST

30 MIRONOVA Svetlana RUS

Foto: LaPresse