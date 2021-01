Biathlon, startlist inseguimento femminile Oberhof. Programma, orari, tv, pettorali Wierer e Lardschneider

Il biathlon domani, sabato 9 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: ad Oberhof si sta tenendo la quinta tappa del circuito maggiore, scattata oggi con la sprint femminile, mentre domani si disputerà la 10 km inseguimento femminile.

Le atlete azzurre in gara domani saranno due, ovvero Dorothea Wierer, che partirà per 31ma a 1’52” dalla vincitrice della sprint, la norvegese Tiril Eckhoff, ed Irene Lardschneider, al via per 45ma a 2’28”. La 10 km inseguimento femminile scatterà alle ore 12.45.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della pursuit femminile della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Oberhof (Germania).

PROGRAMMA INSEGUMENTO FEMMINILE COPPA DEL MONDO OBERHOF I

Sabato 9 gennaio

ore 12.45 10 km inseguimento femminile

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player ed Eurovision Sports Live

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE COPPA DEL MONDO OBERHOF I

1 ECKHOFF Tiril NOR 0:00

2 OEBERG Hanna SWE 0:30

3 HAUSER Lisa Theresa AUT 0:40

4 SIMON Julia FRA 0:44

5 yr ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0:53

6 PAVLOVA Evgeniya RUS 0:59

7 DAVIDOVA Marketa CZE 1:00

8 KRUCHINKINA Elena BLR 1:01

9 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:09

10 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1:10

11 DZHIMA Yuliia UKR 1:10

12 BESCOND Anais FRA 1:10

13 EGAN Clare USA 1:11

14 PREUSS Franziska GER 1:13

15 HERRMANN Denise GER 1:14

16 MIRONOVA Svetlana RUS 1:14

17 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1:15

18 CHEVALIER Chloe FRA 1:18

19 PERSSON Linn SWE 1:20

20 KUKLINA Larisa RUS 1:22

21 BENDIKA Baiba LAT 1:25

22 KAISHEVA Uliana RUS 1:26

23 GASPARIN Selina SUI 1:27

24 b OEBERG Elvira SWE 1:32

25 ZDOUC Dunja AUT 1:33

26 SOLA Hanna BLR 1:34

27 LIEN Ida NOR 1:40

28 FIALKOVA Ivona SVK 1:44

29 GASPARIN Aita SUI 1:45

30 TODOROVA Milena BUL 1:45

31 WIERER Dorothea ITA 1:52

32 BLASHKO Darya UKR 1:53

33 HINZ Vanessa GER 1:54

34 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:55

35 COLOMBO Caroline FRA 1:55

36 HAECKI Lena SUI 1:58

37 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1:59

38 FROLINA Anna KOR 2:02

39 PUSKARCIKOVA Eva CZE 2:03

40 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2:08

41 ZBYLUT Kinga POL 2:10

42 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 2:15

43 ZUK Kamila POL 2:18

44 HETTICH Janina GER 2:25

45 LARDSCHNEIDER Irene ITA 2:28

46 ZDRAVKOVA Maria BUL 2:29

47 CADURISCH Irene SUI 2:29

48 LUNDER Emma CAN 2:30

49 WEIDEL Anna GER 2:31

50 GASPARIN Elisa SUI 2:31

51 BEAUDRY Sarah CAN 2:33

52 REID Joanne USA 2:36

53 PIDHRUSHNA Olena UKR 2:37

54 GHILENKO Alla MDA 2:43

55 EDER Mari FIN 2:44

56 KAZAKEVICH Irina RUS 2:45

57 TALIHAERM Johanna EST 2:49

58 SKOTTHEIM Johanna SWE 2:49

59 KOCERGINA Natalja LTU 2:51

60 JANKA Erika FIN 2:51

Foto: LaPresse