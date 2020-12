Sci di fondo: Nadine Faehndrich, prima vittoria in carriera nella sprint di Dresda. Lucia Scardoni sesta

Nadine Faehndrich piazza il suo primo sigillo in carriera in Coppa del Mondo. La venticinquenne svizzera, dopo diverse buone prestazioni e tre podi precedenti, mette per la prima volta i suoi sci davanti a quelli di tutte le altre nella sprint a tecnica libera sotto il sole di Dresda, in Germania.

La svizzera, dopo aver controllato con agilità nei quarti e in semifinale, si è imposta in una battagliera finale, nella quale è riuscita a precedere l’americana Sophie Caldwell, staccata di 32 centesimi rispetto al 2’38″52 della vincitrice. Terza, sul filo di lana e a tre centesimi dalla statunitense, la slovena Anamarija Lampic, una delle migliori interpreti della specialità anche in presenza (non contemplata oggi) del blocco scandinavo.

In finale anche Lucia Scardoni, che lotta a sua volta in maniera valida dopo aver sfruttato per due volte il ripescaggio e il fatto di aver preso parte a batterie veloci. A 3″30 da Faehndrich, non riesce a strappare quarto e quinto posto all’americana Jessie Diggins (+2″60) e all’altra svizzera Laurien Van der Graaff.

Eliminazione nei quarti, invece, per le altre due azzurre. Sfortunata Greta Laurent, terza di pochissimo dietro a Caldwell nella sua batteria, ma con il problema dell’andatura più lenta rispetto ad almeno tre delle altre cinque. Niente da fare per Alice Canclini, che finisce a 11″02 complice una caduta derivante da un contatto con la russa Tatiana Sorina, che paga anch’ella con l’uscita di scena.

