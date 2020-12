Sci di fondo, Federico Pellegrino imperatore di Dresda! Seconda vittoria consecutiva!

Lo sci di fondo ha visto scattare oggi, sabato 19 dicembre, la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: a Dresda si sono appena concluse le finali della sprint tl maschile. La vittoria va a Federico Pellegrino, il quale approfitta delle assenze delle Nazionali di Norvegia, Svezia e Finlandia e bissa il successo di Davos. Si tratta della 15ma affermazione individuale nel circuito maggiore per l’azzurro, che aveva già vinto nel medesimo format a Dresda nel 2018. In casa Italia è 17° Michael Hellweger, fuori ai quarti di finale.

In finale Federico Pellegrino vince in 2’21″96 e va a precedere il britannico Andrew Young, secondo a 0″53, ed il russo Gleb Retivykh, terzo a 0″91. Quarto è un altro russo, il leader della classifica generale, Alexander Bolshunov, ora staccato da Pellegrino nella graduatoria di specialità, il quale giunge a 1″19. Quinto posto per lo statunitense Simeon Hamilton a 1″80, il quale precede il connazionale Kevin Bolger, sesto ed ultimo a 3″95.

Eliminazioni eccellenti in semifinale dove, va detto, Young aveva bruciato Pellegrino, con l’uscita di scena del transalpino Lucas Chanavat, settimo assoluto ma primo al mattino, e dell’elvetico Janik Riebli, nono complessivo ma terzo in qualifica. Nei quarti di finale, dove nella prima serie Pellegrino aveva già battuto Chanavat, era uscito poi nell’ultima batteria Michael Hellweger, 17° assoluto.

Foto: LaPresse