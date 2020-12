LIVE Sci alpino, Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee per la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, prova della discesa libera della Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si entra nel vivo, dunque, del primo fine settimana dedicato alla velocità del Circo Bianco al maschile, dato che da domani vedremo gli atleti impegnati in una discesa, mentre domenica toccherà al supergigante. La prova scatterà alle ore 10.30.

Ieri gli atleti hanno potuto saggiare per la prima volta la pista francese (la prima prova di mercoledì era già stata cancellata da qualche giorno) e hanno studiato linee e pendio. Come sempre gli uomini-Jet hanno preferito nascondersi senza far trasparire il loro meglio. Quasi tutti, infatti, si rialzano prima del traguardo per non forzare per cui, come ben sappiamo, i tempi vanno presi con le pinze. Davanti a tutti ha chiuso Aleksander Aamodt Kilde davanti a Nils Allegre, Johan Clarey e Nicolas Raffort. Primo degli azzurri Matteo Marsaglia, dodicesimo.

Il weekend della Val d’Isere segna anche il ritorno in pista del nostro Dominik Paris. Come ben ricordiamo l’altoatesino si era rotto il legamento crociato del ginocchio destro a fine gennaio e, quindi, proverà subito a dare un saggio della sua condizione. Nella prova di ieri, intanto, si è classificato diciannovesimo. Saranno nove in totale gli azzurri impegnati in questa prova e si tratta, nell’ordine, di Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Davide Cazzaniga, Florian Schieder, Alexander Prast, Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca.

La seconda ed ultima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dell’avvicinamento alla gara di domani!

