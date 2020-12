Sci alpino, Dominik Paris non forza nella prima prova in Val d’Isere. Innerhofer si nasconde nel finale

Aleksander Aamodt Kilde è risultato il più veloce nella prima prova cronometrata della discesa libera della Val d’Isere. Il norvegese è l’unico tra i favoriti della vigilia a spingere fin da subito, chiudendo la sua prestazione con il tempo finale di 2’05”59.

Protagonisti i padroni di casa della Francia, visto che dietro a Kilde c’è un terzetto transalpino composto da Nils Allegre (+0.76), Johan Clarey (+0.98) e Nicolas Raffort (+1.02). Come spesso accade nelle prove ci sono inserimenti tra i primi dieci con pettorali molto alti: al quinto posto con il 50 c’è l’austriaco Daniel Hemetsberger (+1.08), che ha preceduto lo svizzero Gilles Roulin (+1.10), il francese Blaise Giezendanner (+1.15), l’americano Kyle Negomir (+1.32) e lo sloveno Bostjan Kline (+1.33). Quest’ultimi tre tutti con un pettorale oltre il 60.

Loading...

Loading...

Come detto si sono nascosti molti big. Lo svizzero Mauro Caviezel (+1.65) e l’austriaco Matthias Mayer (+1.73) sono rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Due secondi precisi il ritardo dello svizzero Beat Feuz, mentre il norvegese Kjetil Jansrud ha chiuso a 2.42 dal connazionale.

Il migliore degli azzurri è stato Matteo Marsaglia in sedicesima posizione (+1.82). Dominik Paris, al ritorno in gara dopo il grave infortunio dello scorso gennaio) si è nascosto e ha deciso di non forzare, chiudendo ventiquattresimo a 2.45. Si è invece completamente rialzato Christof Innerhofer, che ha pagato oltre cinque secondi di ritardo dalla vetta. Tra i trenta oltre a Marsaglia e Paris ha chiuso anche Guglielmo Bosca, 26° a 2.17 da Kilde.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse