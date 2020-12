CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

12.48: In classifica generale di Coppa del Mondo Petra Vlhova limita i danni, perdendo pochi punti rispetto a Bassino e Gisin. La slovacca conduce con 420 punti contro i 275 di Shiffrin, i 258 dell’azzurra e i 257 dell’elvetica.

12.47: Ritardo elevato per l’ultima azzurra in gara, Verena Gasslitter (+3.19).

12.28 La statunitense Jacqueline Wiles inizia molto bene con appena 46 centesimi a metà percorso, quindi perde un secondo nel tratto centrale e si accontenta del 22° posto a 2.27.

12.27 La svizzera Juliana Suter porta a termine la sua discesa in 26a posizione a 2.61.

12.26 Nadia Delago parte bene nel tratto iniziale, arriva a 1.31 a metà percorso, quindi conclude in calando ed è 25a a 2.42.

12.24 L’austriaca Sabrina Maier non brilla ed è 25a a 2.79. Ora tocca alla nostra Nadia Delago!

12.23 L’austriaca Rosina Schneeberger completa la sua discesa in 29a posizione a 3.53.

12.22 La francese Jennifer Piot conclude 27a a 3.14

12.21 La svizzera Rahel Kopp si ferma in 27a posizione a 3.50

12.19 La svizzera Nadine Fest chiude 27a a 3.63

12.17 CLASSIFICA DISCESA DOPO LE 30

1 Corinne Suter Svi 1:44.62

2 SOFIA GOGGIA ITA a 11 centesimi

3 Breezy Johnson Usa a 20 centesimi

4 Ilka Stuhec Slo a 65

5 Nina Ortlieb Aut a 97

6 Ester Ledecka Cze a 1.08

7 Tamara Tippler Aut a1.25

8 Lara Gut-Beharami Svi a 1.32

9 Ragnhild Mowinckel Nor a 1.33

10 ELENA CURTONI ITA 1.36

12.15 Si chiude il primo gruppo dei 30 con l’austriaca Ricarda Haaser che disputa una prova davvero sotto tono ed è 25a 2.95.

12.13 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie sbaglia tutto sin dall’avvio, ma metro dopo metro si rimette in carreggiata e si classifica 15a a 1.88.

12.11 L’austriaca Mirjam Puchner scende in maniera regolare e senza grosse sbavature ma non va oltre la 20a posizione a 2.25.

12.09 L’austriaca Christien Scheyer inizia con solo mezzo secondo di distacco nella parte alta, quindi al terzo intermedio lascia oltre un secondo e conclude la sua prova in 23a posizione a 3.13, che crollo!

12.07 La canadese Marie-Michelle Gagnon chiude 16a a 2.01 da Suter

12.05 La francese Tiffany Gauthier parte subito malissimo e non recupera più: conclude 19a a 2.28.

12.03 Jasmine Flury lascia subito oltre un secondo nella parte alta e taglia il traguardo in 17a posizione a 2.10.

12.01 Si riparte ora!

12.00 Al cancelletto di partenza attende la svizzera Jasmine Flury. Mancano pochi istanti alla ripartenza.

11.59 Nel frattempo una acciaccata McKennis si è rimessa gli sci e sta tornando verso l’arrivo… meno male!

11.58 Di nuovo inservienti al lavoro. Vedremo quanto occorrerà per tornare alla gara.

11.56 Il punto in questione è chiaro: la curva è pericolosa e, arrivandoci dopo due terzi della discesa, le atlete non hanno più forza nelle gambe e si lasciano portare fino alle protezioni…

11.55 Si stanno portando i soccorsi alla statunitense che si è riuscita a sedere ed ora a rimettersi in piedi. Grande spavento, ma sembra nulla di grave per lei

11.54 Nella solita curva dopo la Compressione, McKennis si è stampata sulle protezioni, ed è ancora a terra

11.53 La statunitense Alice McKennis Duran che aveva fatto molto bene in prova non si conferma in gara e chiude cadendo anche lei nel solito punto! Clamoroso!

11.51 La svizzera Priska Nufer perde progressivamente terreno e non va oltre la 13a posizione a 1.63.

11.49 Laura Pirovano parte bene in vetta, cede tantissimo nel tratto centrale e chiude 13a a 1.84 davanti a Bassino

11.48 In attesa del nuovo via riproponiamo la classifica: prima Corinne Suter con 11 centesmi su Goggia e 20 su Johnson, quarta Stuhec a 65, quinta Ortlieb a 97. Sesta Ledecka a 1.08, settima Tippler a 1.25, ottava Gut a 1.32, nona Mowinckel a 1.33, decima Curtoni a 1.36. 13a Bassino a 1.91.

11.46 Attendiamo il via libera alla ripartenza. Al cancelletto attende la nostra Laura Pirovano

11.43 Haehlen si rimette in piedi senza troppi danni, ma quella curva sta davvero mietendo vittime!

11.39 ANCHE LA SVIZZERA HAEHLEN FINISCE NELLE RETI! Nello stesso punto di Schmidhofer e Brignone. Come l’azzurra, tuttavia, non sembra aver riportato gravi conseguenze.

11.37 La ceca Ledecka, campionessa olimpica di superG, è sesta a 1″08. La pista tiene benissimo, il tempo si può fare.

11.35 JOHNSON DA PODIO! E’ terza a 0.20 da Corinne Suter, dunque Sofia Goggia resiste in seconda posizione. L’americana non è mai giunta nella top3 in carriera in Coppa del Mondo!

11.33 Non bene Lara Gut-Behrami. La svizzera non brilla proprio nella parte tecnica a lei congeniale ed è sesta a 1″32. Elena Curtoni diventa ottava. Podio sempre più vicino per Sofia Goggia, ma attenzione alle americane che in prova hanno strabiliato. Ora tocca proprio a Breezy Johnson.

11.31 La tedesca Weidle è settima a 1″45, subito alle spalle di una buona Elena Curtoni, che resiste in settima piazza. Attenzione ora a Lara Gut-Behrami, fa paura.

11.28 Marta Bassino abbraccia Federica Brignone all’arrivo. Ragazzi, è andata bene: abbiamo veramente trattenuto il fiato. La stessa Federica ha lo sguardo di chi si è presa un bello spavento.

11.25 Per fortuna si rialza Federica Brignone. Che spavento. E’ finita contro le protezioni ad alta velocità. Stava disputando una gara da top10, l’importante è che non si sia fatta niente. Ora sta tornando al traguardo sugli sci. E’ andata bene…

11.24 CADE FEDERICA BRIGNONE! Nello stesso tratto di Nicole Schmidhofer. E ora tratteniamo il fiato.

11.23 Niente da fare, 0.98 di ritardo per Brignone dopo due intermedi.

11.22 Petra Vlhova, soprattutto su piste come quella odierna, in velocità non è ancora un fattore. E meno male, verrebbe da dire, altrimenti avrebbe già la Coppa del Mondo generale in tasca. All’arrivo è 13ma a 2″36. Ora Federica Brignone, che dovrà limitare i danni nella parte alta a lei insidiosa.

11.21 0.38 di ritardo per la slovacca al primo intermedio, 0.74 al secondo. E’ tanto.

11.20 Buona gara per Ortlieb, quarta a 0.97. Adesso capiremo quanto è migliorata Petra Vlhova in discesa!

11.19 L’austriaca Ortlieb paga 0.40 di ritardo al terzo rilevamento.

11.18 Giornata negativa per Michelle Gisin, che chiaramente non è stata agevolata dalla lunga pausa. La svizzera è nona a 2″03.

11.16 Ricomincia la gara. In pista la svizzera Michelle Gisin, che punta alla classifica generale.

11.15 L’incidente di Nicole Schmidhofer è stato brutto. Un frontale contro le reti ad alta velocità. Speriamo bene.

11.10 Gara sempre ferma. In testa Corinne Suter con 0.11 su Sofia Goggia e 0.65 su Ilka Stuhec.

11.09 Sta arrivando l’elicottero. E’ grave dunque l’infortunio di Schmidhofer.

11.04 Arriva il toboga per soccorrere la sfortunata Nicole Schmidhofer. Gara sempre interrotta.

10.59 Oggi all’Italia manca moltissimo Nicol Delago, fuori per tutta la stagione per l’infortunio al tendine d’Achille. Su questa pista avrebbe potuto anche dare filo da torcere a Corinne Suter.

10.58 Schmidhofer ha proprio sfondato le reti, non si vedono immagini dell’austriaca.

10.57 Nicole Schmidhofer cade e finisce nelle reti. Ora attendiamoci dunque una pausa piuttosto lunga.

10.56 Già 0.73 di ritardo per l’austriaca Schmidhofer al terzo intermedio. Sofia Goggia oggi ha perso la gara nella parte alta, dove Suter è stata superiore nel far correre gli sci.

10.54 Dopo le prime 10 atlete, al comando Corinne Suter con 0.11 su Sofia Goggia e 0.65 su Ilka Stuhec. Indietro le altre azzurre: sesta Elena Curtoni a 1″36, ottava Marta Bassino a 1″91, nona Francesca Marsaglia a 2″19.

10.53 Ilka Stuhec è sulla buona strada per tornare la discesista letale di un tempo. E’ terza a 0.65 da una Suter che, come lo scorso anno, si è confermata solidissima e completa.

10.52 La slovena Stuhec paga 0.25 di ritardo al terzo intermedio. Comunque per Sofia Goggia il podio è alla portata, anche se non ancora scontato.

10.50 NOOOOOO! Corinne Suter porta via la vittoria a Sofia Goggia. L’elvetica vola in testa con 0.11 sulla bergamasca. E dire che, come l’azzurra, si è sbilanciata sul salto finale. Ha fatto la differenza nella parte alta: 6 decimi di vantaggio nel tratto di scorrevolezza hanno fatto la differenza.

10.50 Scende a 0.34 il vantaggio al terzo rilevamento, 0.20 al quarto.

10.49 Suter fa subito malissimo. 0.28 di vantaggio al primo intermedio e ben 0.61 al secondo.

10.48 Siebenhofer è ultima a 2″19. Ora il pericolo peggiore per Sofia Goggia: Corinne Suter. La svizzera ha vinto la Coppa del Mondo di discesa nella passata stagione.

10.47 Nel tratto tecnico naufraga Siebenhofer e accusa 1″55 da Goggia al quarto rilevamento.

10.47 L’austriaca Siebenhofer ha ben 0.20 di vantaggio al primo intermedio e 0.33 al secondo.

10.46 Elena Curtoni è quarta a 1″25 da una Sofia Goggia che si è presa dei rischi assurdi. La bergamasca, quando non sbaglia, diventa difficile da battere. Tuttavia quello sbilanciamento sul salto potrebbe rimpiangerlo, lì ha perso 3-4 decimi.

10.45 In pista Elena Curtoni, paga 0.57 al terzo intermedio e 0.97 al secondo.

10.45 Ha sciato davvero “alla Goggia”. Ha rischiato il tutto per tutto, al limite, dando sempre la sensazione di poter uscire da un momento all’altro. Nel finale si è sbilanciata su un salto, rialzando il busto e perdendo decimi preziosi. Ma come ha lasciato correre questi sci…Come ha pennellato le curve! Ora vedremo se basterà per il podio.

10.44 ASSURDAAAAAAAAAAAA!!! ASSURDAAAAAAAAA!! Sofia Goggia al comando con 1″14 su Tippler!

10.42 Goggia stampa lo stesso tempo di Tippler al primo intermedio ed è davanti di 0.10 al secondo.

10.41 Venier è terza a 0.37. Le azzurre per ora chiudono la classifica. Ora ci giochiamo la carta migliore: Sofia Goggia.

10.40 Venier è un fulmine! Già 0.28 di vantaggio dopo due intermedi. Nella parte alta conta solo far correre gli sci. Le curve arrivano a metà pista, dove infatti paga 0.09 di ritardo.

10.39 L’austriaca Tippler fa valere le proprie doti di scorrevolezza e si porta in testa con 0.08 su Mowinckel. Ora la connazionale Stephanie Venier, altra atleta che ama far correre gli sci.

10.37 Marta Bassino dà spettacolo nella parte centrale, poi rischia di cadere con una spigolata nel finale. All’arrivo è seconda a 0.58 da Mowinckel. Discreta, ma difficilmente porterà a casa tanti punti. In pista l’austriaca Tippler.

10.35 Al primo rilevamento Bassino paga un’enormità. 0.41. Il distacco diventa di 1″15 al secondo. Nei piani l’azzurra è praticamente ferma, ma non è una sorpresa.

10.34 Mowinckel, rispetto al gigante, sembra aver ritrovato già buone sensazioni nella velocità. Rifila una bella stangata a Francesca Marsaglia, ben 0.86 all’arrivo. Ora Marta Bassino, che dovrà limitare i danni su una pista non congeniale, soprattutto nella parte alta.

10.33 Già 0.37 di vantaggio per la norvegese al primo intermedio. Marsaglia ha pagato dazio nel tratto di scorrevolezza pura.

10.32 Una discesa pulita per Francesca Marsaglia. 1’46″81. La sensazione è che, soprattutto nella parte alta, abbia sciato un po’ sulle uova. Non ha commesso errori importanti. Ora la norvegese Mowinckel, vice-campionessa olimpica in carica.

10.31 Con un minuto di ritardo, è iniziata la discesa femminile di Val d’Isere con Francesca Marsaglia!

10.30 PARTENZA RITARDATA! Non una novità in questo avvio di stagione!

10.23 Finora abbiamo assistito solo a giganti, slalom e paralleli. Ora finalmente le prove veloci. Al 18 dicembre era anche ora….

10.18 Sofia Goggia è andata bene in prova, anche se non ha mai spinto veramente al limite. Oggi sarà la freccia migliore all’arco dell’Italia.

10.13 Sono otto le italiane in gara. Questi i loro pettorali: 1 Marsaglia, 3 Bassino, 6 Goggia, 7 Curtoni, 15 Brignone, 21 Pirovano, 36 Nadia Delago, 46 Gasslitter.

10.12 LA STARTLIST DELLA GARA DI OGGI:

1 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

2 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

4 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

5 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

7 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

8 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

11 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

12 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

13 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

14 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

16 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

17 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

18 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

19 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

20 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

21 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

22 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

23 538685 McKENNIS DURAN Alice 1989 USA Head

24 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

25 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

26 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

27 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

28 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

29 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

30 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

32 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar

33 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

34 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head

35 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

36 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

37 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic

38 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

39 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

40 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

41 516373 FLUETSCH Luana 1995 SUI Stoeckli

42 506718 IVARSSON Lin

43 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

44 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

45 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

46 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

47 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

48 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA Head

49 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA

50 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

51 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

52 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

53 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB

10.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa femminile di Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021.

La starlist della discesa libera

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Primo appuntamento con la velocità in questa stagione tra le donne.

Grande attesa in casa Italia per una Sofia Goggia che punta non solo a salire sul podio, ma a centrare anche il primo successo stagionale. La bergamasca è certamente la miglior carta azzurra della giornata, ma fari puntati anche su Elena Curtoni, Federica Brignone e Marta Bassino, con quest’ultime due che cercheranno di recuperare punti a Petra Vlhova.

Dopo le prove americane molto insidiose, ma le azzurre dovranno fare anche molta attenzione alle svizzere Michelle Gisin (rivale di Brignone e Bassino nella generale), Lara Gut-Behrami e Corinne Suter oltre alla squadra austriaca (Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Katharina Truppe, Stephanie Venier).

La discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al maschile!

Foto LaPresse