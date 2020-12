Non ha entusiasmato l’azzurro Dominik Paris, sulla nevi della Val Gardena, dove è andato in scena il superG maschile, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Paris, infatti, non è riuscito a entrare nella top-10, in una graduatoria comandata dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde, a precedere di 12 centesimi lo svizzero Mauro Caviezel e di 21 l’altro norvegese Kjetil Jansrud. L’azzurro ha rimediato 1″14 dalla vetta e ancora risente di una condizione sugli sci non perfetta che non gli ha permesso di attaccare come preferirebbe.

Lo sciatore del Bel Paese, reduce da un brutto infortunio nella stagione passata, sta cercando di ritrovare le sue sensazioni e non è cosa facile, in quanto solo la gara può dargli modo di riassaporare il feeling perduto: “Non è ottimale il n.1 come pettorale di partenza, ho provato a dare tutto, poi sbagliato alle Gobbe del Cammello. Qualche appoggio l’ho migliorato, ho un po’ più di fiducia in vista di domani. Non sono ancora al mio limite, si vede che i miei avversari spingono di più. Ci vuole ancora del lavoro. Spero domani di entrare nei 10 in discesa“, le dichiarazioni alla Rai di Paris.

Foto: Alessandro Trovati/Pentaphoto