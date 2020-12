Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020-2021: Petra Vlhova in testa, Marta Bassino terza e Federica Brignone quinta

Si è conclusa la prima discesa della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile sulle nevi di Val d’Isere (Francia). Il successo è andato alla svizzera Corinne Suter che ha preceduto l’azzurra Sofia Goggia e l’americana Breezy Johnson. In casa Italia, da registrare la decima posizione di Elena Curtoni e la 16ma di Marta Bassino, che mette fieno in cascina per la classifica generale (terza). Lo stesso non si può dire di Federica Brignone, caduta nel corso della prova in terra transalpina (quinta nella generale). Una graduatoria complessiva che vede sempre al comando la slovacca Petra Vlhova, oggi 26ma in discesa, a precedere l’americana Mikaela Shiffrin (non presente in Val d’Isere) e Bassino.

Di seguito la classifica generale e quella di specialità aggiornate:

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE GENERALE

1. Petra Vlhova (SVK) 425

2. Mikaela Shiffrin (USA) 275

3. Marta Bassino (ITA) 273

4. Michelle Gisin (SVI) 269

5. Federica Brignone (ITA) 248

6. Katharina Liensberger (AUT) 220

7. Lara Gut-Behrami (SVI) 189

8. Sara Hector (SVE) 174

9. Sofia Goggia (ITA) 166

10. Katharina Truppe (AUT) 154

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE DISCESA LIBERA

1. Corrine Suter (SVI) 100

2. Sofia Goggia (ITA) 80

3. Breezy Johnson (USA) 60

4. Ilka Stuhec (SLO) 50

5. Nina Ortlieb (AUT) 45

6. Ester Ledecka (CZE) 40

7. Tamara Tippler (AUT) 36

8. Lara Gut-Behrami (SVI) 32

9. Rangnhild Mowinckel (NOR) 29

10. Elena Curtoni (ITA) 26

Foto: Valerio Origo