LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Dominik Paris di scena sulla Oreiller Killy

I precedenti dell'Italia in Val d'Isere – La classifica della Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera della Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si va a concludere, quindi, il primo fine settimana dedicato alla velocità del Circo Bianco al maschile, dato che da ieri abbiamo visto l’esordio del supergigante, mentre oggi toccherà, sempre alle ore 10.30, alla prova “regina” per gli Uomini-Jet.

Ieri abbiamo assistito alla vittoria di Mauro Caviezel, seguito da Adrian Smiseth Sejersted e Chrstian Walder, non certo quello che tutti si potevano aspettare prima della gara. Anche oggi ci attendiamo tanta incertezza, con Vincent Kriechmayr smanioso di migliorare il quinto posto di ieri, come Kjetil Jansrud che ha concluso alle sue spalle. Sul fronte italiano Christof Innerhofer vuole ribadire le buone sensazioni messe in mostra ieri con un ottavo posto davvero importante. Dominik Paris a sua volta, ha voglia di fare sul serio e lo ribadirà sin da oggi pronto a dire la sua nella discesa, ovvero il suo terreno di caccia ideale. Per il nostro fuoriclasse sarà importante chiudere una gara solida, crescendo di condizione.

La discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo unico del Circo Bianco!

