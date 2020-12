Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021: Alexis Pinturault solo in vetta alla generale

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ha visto andare in archivio il primo Super-G stagionale a Val d’Isere, in Francia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con il francese Alexis Pinturault che stacca in vetta alla generale l’elvetico Marco Odermatt. Nella classifica di specialità ovviamente è in vetta lo svizzero Mauro Caviezel.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021

1 PINTURAULT Alexis FRA 276

2 ODERMATT Marco SUI 260

3 ZUBCIC Filip CRO 208

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 156

5 BRAATHEN Lucas NOR 155

6 MEILLARD Loic SUI 145

7 KRANJEC Zan SLO 134

8 SCHMID Alexander GER 129

8 FORD Tommy USA 129

10 CAVIEZEL Gino SUI 102

CLASSIFICA SUPER-G COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021

1 CAVIEZEL Mauro SUI 100

2 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 80

3 WALDER Christian AUT 60

4 GANONG Travis USA 50

5 KRIECHMAYR Vincent AUT 45

