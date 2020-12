LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris per far scattare la scintilla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA DI BORMIO

La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del superG di ieri – Le parole di Dominik Paris

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Bormio (Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Sulla durissima pista denominata “Stelvio” gli specialisti della velocità torneranno in azione dopo il supergigante disputato ieri e concluso con il successo dello statunitense Ryan Cochran-Siegle. La gara prenderà il via alle ore 11.30 e andrà a concludere la due-giorni di Bormio.

Ieri il superG ha incoronato Ryan Cochran-Siegle davanti a Vincent Kriechmayr e Adrian Smiseth Sejersted. Quarto Aleksander Aamodt Kilde davanti a Mauro Caviezel e Kjetil Jansrud. La lotta per la Sfera di Cristallo vede ancora Alexis Pinturault al comando, ieri dodicesimo e quindi dopo una prova nella quale ha limitato i danni.

Gli italiani sono chiamati alla riscossa dopo un supergigante davvero negativo. Il migliore dei nostri è stato Dominik Paris, diciottesimo e per nulla a proprio agio ieri sulla Stelvio, mentre Matteo Marsaglia ha concluso in 26a posizione, con Emanuele Buzzi 30° davanti a Christof Innerhofer. Dominik Paris è il vincitore di tutte le ultime discese sulla Stelvio e cercherà di tornare ai suoi livelli dopo il lungo stop per infortunio.

La discesa di Bormio valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento per non perdere le emozioni del Circo Bianco!

