CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA DISCESA A BORMIO

DOMINIK PARIS: “HO RITROVATO ME STESSO. SONO PIU’ CONTENTO CHE ARRABBIATO”

CHRISTOF INERHOFER: “PECCATO AVER PERSO TANTO ALLA CARCENTINA”

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DI COPPA DEL MONDO

VIDEO DISCESA DI DOMINIK PARIS

13.44 Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e, soprattutto, buon 2021! Che sia un anno migliore e, lo speriamo, olimpico! Un saluto sportivo da Federico Militello.

13.43 Molto aperta anche la graduatoria di discesa: Kilde guida con 190 punti, tallonato da Mayer a 158 e Cochran-Siegle a 136. Seguono Kryenbuehl a 127 e Feuz a 126. 8° Paris a 92.

13.41 In classifica generale il norvegese Kilde, grazie al sesto posto odierno, è balzato in vetta con 465 punti, appena 3 lunghezze di vantaggio sul francese Pinturault. 3° Odermatt a 391. Il calendario, tuttavia, è favorevole al transalpino: tra Zagabria ed Adelboden potrebbe mettere la freccia.

13.38 Oggi l’Italia ha ritrovato il suo campione. Dominik Paris ha sfiorato sia il podio sia la vittoria. E’ stato sfortunato ed ha pagato caro un errore che gli è costato mezzo secondo. Tuttavia abbiamo rivisto la sciata tipica del fenomeno altoatesino. In discesa è pronto a giocarsela a Kitzbuehel ed ai Mondiali (più difficile a Wengen, pista che non ha mai amato), mentre in superG gli manca oggettivamente ancora qualcosa rispetto al passato.

13.35 Si è rivisto un buon Innerhofer, 11° a 0.63. Bene anche Marsaglia, 15° a 1″20. Fuori dalla zona punti gli altri italiani: 34° Buzzi, 40° Cazzaniga, fuori Pietro Zazzi.

13.33 Mayer ha vinto con 0.04 sul connazionale Kriechmayr e 0.06 sullo svizzero Kryenbuehl. 4° Dominik Paris a 0.13, 5° Mauro Caviezel a 0.16, 6° Kilde a 0.28, 7° Cochran-Siegle a 0.30, 8° Bailet a 0.38, 9° Clarey a 0.47, solo 10° Feuz a 0.59.

13.31 L’Austria non vinceva in discesa a Bormio dal 2012, quando Hannes Reichelt si impose a pari merito con Dominik Paris.

13.28 Decima vittoria in Coppa del Mondo per il 30enne austriaco Matthias Mayer, già campione olimpico sia di discesa sia di superG. Si tratta della sesta affermazione in discesa.

13.26 Bruttissima caduta per Pietro Zazzi, che si è sbilanciato su un salto ed ha sbattuto la schiena sulla neve, finendo nelle reti. L’airbag lo ha salvato. Per fortuna si è rialzato e non sembrano esserci gravi problemi.

13.24 L’austriaco Stefan Babinsky finisce 41° a 3.87. Tocca a Pietro Zazzi che chiuderà la gara

13.22 James Crawford chiude in 23a posizione a 1.76.

13.21 In classifica generale comanda Kilde con 465 punti contro i 462 di Pinturault ed i 391 di Odermatt. In discesa primo Kilde con 190 davanti a Mayer con 158.

13.19 Il tedesco Simon Jocher finisce la sua gara al 25° posto a 1.96.

13.17 Non partono Miha Hrobat e Sam Morse. Tocca al francese Blaise Giezendanner che non va oltre il 36° posto a 3.05.

13.16 Lo svedese Felix Monsen è 17° a 1.36

13.15 Il canadese Benjamin Thomsen chiude in 34a posizione a 3.01.

13.13 L’austriaco Daniel Hemetsberger conclude la sua discesa in 21a posizione a 1.59.

13.12 Il canadese Jeffrey Read si ferma in 29a posizione a 2.38

13.11 L’austriaco Christopher Neumayer non va oltre il 24° posto a 2.15.

13.10 Il francese Brice Roger conclude la sua gara in 17a posizione a 1.38.

13.08 Il nostro Davide Cazzaniga arriva a metà gara con un distacco di 1.84 da Mayer e finisce 31° a 3.17.

13.06 Christian Walder arriva con 72 centesimi di ritardo al secondo intermedio, quindi 1.31 al terzo. Si ferma in 25a posizione a 2.35.

13.04 Riparte la gara. Tocca ora all’austriaco Christian Walder con il pettorale numero 37.

13.00 Mentre Giraud Moine è ancora fermo sul tracciato riproponiamo la classifica dopo 36 discese.

12.59 Il francese Valentin Giraud Moine esce di scena dopo pochi secondi e non conclude la gara. Brutta caduta per il transalpino. Gara sospesa.

12.58 Lo sloveno Bostjan Kline conclude 29° a 3.07.

12.57 Lo svizzero Stefan Rogentin inizia con il miglior tempo nel primo tratto, quindi cede progressivamente decimi su decimi e non va oltre la 23a posizione a 2.19.

12.56 Il tedesco Manuel Schmid chiude la sua discesa in 19a posizione a 1.54.

12.54 Emanuele Buzzi si presenta con 49 centesimi al secondo intermedio, quindi diventano 1.10 a metà gara. Conclude in calando ed è 24° a 2.43.

12.52 Marco Odermatt si presenta al primo intermedio con 2 soli centesimi da Mayer, diventano 49 al secondo, quindi 89 al terzo. Lo svizzero si conferma nel finale ed è ottimo 12° a 80 centesimi! Vediamo ora in azione il nostro Emanuele Buzzi!

12.50 Dopo la sosta toccherà allo svizzero Marco Odermatt, a caccia di punti importanti per la classifica generale.

12.48 Si è chiuso il gruppo dei 30 con Sander 16° e rimane in testa l’austriaco Mayer con 0.04 sul connazionale Kriechmayr e 0.06 sullo svizzero Kryenbuehl. 4° un rinato Dominik Paris a 0.13. Oggi i centesimi non ci hanno sorriso, ma pazienza: era importante che si riaccendesse la scintilla! 5° Mauro Caviezel a 0.16, 6° Kilde a 0.28, 7° Cochran-Siegle a 0.30. Classifica incredibilmente corta. 11° un buon Innerhofer a 0.63, mentre Marsaglia è 15° a 1.20.

12.47 Matteo Marsaglia arriva al secondo intermedio con soli 68 centesimi di distacco, quindi 99 al terzo. Ottimo tratto centrale nel quale recupera e si porta a 80! Chiude recuperando ancora con 71 centesimi, ma finisce male ed è 14° a 1.20! Con il numero 30 Andreas Sander chiude il gruppo.

12.45 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted arriva con 1 centesimo di vantaggio al primo intermedio, quindi accusa 69 centesimi a metà gara, continua bene con 91 al quarto e chiude con un erroraccio che gli rovina la discesa ed è 21° a 2.76. Ora con il numero 29 il nostro Matteo Marsaglia!

12.43 Lo statunitense Jared Goldberg al primo intermedio ha lo stesso tempo di Mayer, quindi perde 25 centesimi al secondo, prima di crollare a 1.19 nel terzo. Finisce 15° a 1.46. Al cancelletto una delle mine vaganti: il norvegese Adrian Smiseth Sejersted.

12.40 Il francese Adrien Theaux arriva bene al secondo intermedio con 74 centesimi di distacco, ma perde oltre un secondo nel tratto centrale ed è solamente 15° a 1.81. Attenzione ora allo statunitense Jared Goldberg.

12.38 L’austriaco Hannes Reichelt arriva al secondo rilevamento con 1.19 confermando un momento poco brillante della sua annata con una uscita di pista prima della Carcentina. Tocca al francese Adrien Theaux.

12.36 Il tedesco Dominik Schwaiger si presenta con 81 centesimi al secondo intermedio, quindi 1.57 al terzo. Non riesce a trovare il giusto ritmo e conclude 17° a 2.30. Al via ora l’austriaco Hannes Reichelt.

12.34 Lo svizzero Ralph Weber cade subito in avvio e non arriva nemmeno al primo intermedio. Tutto ok per lui. Al cancelletto ora il tedesco Dominik Schwaiger.

12.32 Il francese Nicolas Raffort accusa 94 centesimi al secondo intermedio, diventano 1.79 al terzo, quindi continua a perdere terreno e conclude 18° a 2.98. Ora è la volta dello svizzero Ralph Weber.

12.29 Il tedesco Josef Ferstl inizia con soli 3 centesimi in vetta, quindi il suo distacco arriva a un secondo a metà gara. Al traguardo conclude 16° a 2.11 da Mayer. Ora tocca al francese Nicolas Raffort.

12.26 Dopo i primi 20 è in testa l’austriaco Mayer con 0.04 sul connazionale Kriechmayr e 0.06 sullo svizzero Kryenbuehl. 4° un rinato Dominik Paris a 0.13. Oggi i centesimi non ci hanno sorriso, ma pazienza: era importante che si riaccendesse la scintilla! 5° Mauro Caviezel a 0.16, 6° Kilde a 0.28, 7° Cochran-Siegle a 0.30. Classifica incredibilmente corta. 11° un buon Innerhofer a 0.63.

12.25 E’ ripresa la gara. L’americano Ganong è 16° a 2″35.

12.22 Paris è finalmente sorridente e sta parlando all’arrivo con Flavio Roda, presidente della Fisi. Aspettavamo la scintilla: è arrivata!

12.21 Gli intermedi di Dominik Paris: +0.09, -0.08, +0.42, +0.29, +0.29, +0.13. Ha pagato carissimo il mezzo secondo perso tra il secondo ed il terzo parziale, quando è finito nella neve riportata. Da lì in poi ha guadagnato su tutti.

12.19 Cade sul Canalino Sertorelli lo svizzero Janka. Gara interrotta. Nulla di grave per l’elvetico.

12.18 12° a 0.96 l’austriaco Franz. La gara non è ancora finita, occhio alle sorprese perché il sole si è alzato ed ora illumina buona parte della pista. Dunque la visibilità è migliore.

12.15 Il veterano francese Clarey è nono a 0.47. Classifica cortissima. Pensate che Innerhofer, nonostante sia a soli 67 centesimi da Mayer, è 11°!

12.13 Paris ha commesso un errore importante nella parte alta, lì ci ha lasciato mezzo secondo. Un vero peccato, la vittoria è sfumata, il podio è rimasto distante la miseria di 7 centesimi. Ma almeno abbiamo ritrovato il nostro fenomeno.

12.12 Fuori lo svizzero Hintermann.

12.10 NOOOOOOOOO!!! Dominik Paris è quarto a 13 centesimi da Mayer! Ma è tornato! Nella parte bassa abbiamo visto IL VERO PARIS! Gli avversari sono avvisati: Dominik Paris ha ritrovato fiducia, nonostante non sia ancora al 100%.

12.09 0.08 di vantaggio al secondo intermedio, poi finisce nella neve riportata e paga 0.34 al terzo.

12.07 Molto bravo il francese Bailet. E’ settimo a soli 0.38 da Mayer. E adesso Dominik Paris. Crediamoci, serve solo la scintilla per ritrovare il nostro fuoriclasse.

12.05 CAMBIA ANCORA IL LEADER! Matthias Mayer beffa il connazionale Kriechmayr per soli 4 centesimi ed è primo! 3° Kryenbuehl a 0.06, classifica assurda!

12.04 0.05 di vantaggio per Mayer al secondo rilevamento.

12.01 Fuori l’americano Bennett, che era molto indietro agli intermedi. Ora l’austriaco Mayer. Ricordiamo che Kriechmayr è al comando con 0.02 su Kryenbuehl e 0.12 su Mauro Caviezel. 4° Kilde a 0.12, 5° Cochran-Siegle a 0.26, 6° Feuz a 0.55, 7° Innerhofer a 0.59.

11.59 Kriechmayr AL COMANDO! 2 centesimi davanti a Kryenbuel! E’ una gara stupenda!

11.59 Ancora bene, 0.24 al quarto parziale.

11.58 Vola Kriechmayr, 0.33 di vantaggio al terzo intermedio, poi una pennellata sulla Carcentina.

11.58 Già 0.24 di vantaggio al primo intermedio, 0.10 al secondo.

11.57 Ora l’austriaco Kriechmayr.

11.56 Kryenbuehl non è una sorpresa: lo scorso anno giunse secondo proprio a Bormio alle spalle di Dominik Paris. Lo svizzero è in testa con 0.10 sul connazionale Caviezel e 0.22 sul norvegese Kilde. 4° Cochran-Siegle a 0.24, che ha buttato via la vittoria con due gravi errori. 5° Feuz a 0.53, 6° un ritrovato Innerhofer a 0.57.

11.55 ESTASI SVIZZERA! Kryenbuehl vola in testa con 1 decimo di vantaggio su Caviezel!

11.54 Caviezel non ha mai vinto in carriera in Coppa del Mondo in discesa. Ora deve guardarsi dal connazionale Kryenbuehl, in vantaggio di 0.05 al terzo intermedio!

11.52 Caviezel inizia a fare un pensierino alla vittoria. Feuz è quarto a 0.43, appena 0.04 davanti a Innerhofer. Caviezel ha fatto la differenza nel tratto conclusivo, nessuno riesce a tenere il passo dello svizzero.

11.51 Discesa bellissima, ora c’è lo svizzero Feuz in pista. 0.05 di ritardo al terzo parziale.

11.50 Bravo Innerhofer! E’ quarto a 0.47. Ha perso tanto nel finale, ma oggi si è rivisto il VERO INNERHOFER! Ieri aveva detto: “Spero di andare meglio in discesa, altrimenti devo cambiare mestiere”. Oggi ha avuto la risposta: deve continuare a sciare! Ora Beat Feuz.

11.49 0.14 di vantaggio per Innerhofer al secondo parziale! 0.25 al terzo!

11.48 DIETRO! Cochran-Siegle è terzo a 0.14 da Caviezel. Ha letteralmente buttato via la vittoria con due errori gravissimi. Dopo un salto si è praticamente sdraiato a terra, poi nel finale si è quasi ribaltato in una curva verso destra. In pista Innerhofer.

11.47 SI SBILANCIA COCHRAN, RESTA IN PIEDI PER MIRACOLO!

11.47 IMPRESSIONANTE! Fa paura questo americano! 0.76 di vantaggio al quarto intermedio!

11.46 PAZZESCO! Cochran-Siegle si sdraia a terra dopo il secondo salto, ma è rimasto miracolosamente in piedi ed è avanti di 0.17 al secondo intermedio.

11.45 Ora il grandissimo favorito: l’americano Ryan Cochran-Siegle.

11.45 Caviezel, per ora, sta dando la paga a tutti dalla seconda parte del tracciato in giù. Striedinger crolla fisicamente e chiude 5° a 1″65.

11.44 Sta andando forte Striedinger, 0.09 di vantaggio al secondo intermedio.

11.43 KILDE PERDE TUTTO NEL FINALE! Chiude secondo a 0.12 da Caviezel. Non una buona prova per Kilde, difficilmente finirà sul podio. Pinturault gongola sul divano…Tocca all’austriaco Striedinger.

11.42 Incrementa Kilde, 0.49 al quarto intermedio.

11.41 0.03 di vantaggio per Kilde al secondo parziale, 0.13 al terzo.

11.40 Si riparte. Al momento Caviezel è in testa con 0.86 su Baumann. Ora Kilde in pista.

11.38 Ora si entra veramente nel vivo. C’è il norvegese Kilde, che si gioca punti pesantissimi per la Coppa del Mondo generale. Intanto la gara è stata momentaneamente interrotta dopo la caduta di Allegre.

11.37 Brutta caduta per Allegre, che per fortuna si rialza. Oggi la Stelvio è difficilissima, non perdona. Il francese si è sbilanciato sul secondo salto ed è finito a terra, sbattendo con violenza il fianco sinistro.

11.37 Gran finale di Caviezel, che si porta al comando con 0.86 su Baumann. Una buona discesa, ma certamente migliorabile. Ora il francese Allegre.

11.35 0.11 di vantaggio per Caviezel al terzo rilevamento, 0.16 di ritardo al quarto.

11.34 Il tedesco Baumann si porta in testa con 23 centesimi su Muzaton. Nel finale ha perso mezzo secondo nei confronti del francese. Ora lo svizzero Mauro Caviezel, che in discesa non è formidabile come in superG. Per ora…

11.33 Baumann è dietro di 0.07 al terzo intermedio.

11.32 Non una grande discesa per Muzaton, almeno apparentemente. E’ finito in più circostanze fuori dalla linea ideale. 1’58″57 il tempo del francese. Attenzione ora all’austriaco, naturalizzato tedesco, Romed Baumann, autentica mina vagante.

11.31 Il manto è molto duro, gli sci sbattono.

11.30 INIZIATA LA DISCESA DI BORMIO!

11.29 Il francese Muzaton al cancelletto di partenza.

11.28 Splende finalmente il sole a Bormio. Una buona notizia per Paris.

11.26 Kilde comanda la graduatoria di discesa con 150 punti, seguito dal sorprendente sloveno Cater a 106.

11.24 Non è in gara Alexis Pinturault, che era venuto a Bormio solo per disputare il superG. Il francese guida la classifica generale di Coppa del Mondo con 462 punti, seguito da Kilde a 425. Sarebbe una delusione per il norvegese non riprendersi la vetta oggi.

11.21 Il grande favorito sarà l’americano Cochran-Siegle. Non solo ha vinto ieri in superG, ma aveva dominato anche le prove di discesa.

11.20 Ci aspettiamo che Dominik Paris batta un colpo. Magari non salirà sul podio, ma siamo certi che farà vedere qualcosa di meglio rispetto a ieri. Attenzione a Pietro Zazzi, che ieri ha sfiorato la zona punti: oggi potrebbe farcela. Questo ragazzo va seguito, può crescere.

11.18 Saranno solo 6 gli azzurri in gara. Questi i loro pettorali: 8 Innerhofer, 15 Paris, 29 Marsaglia, 32 Buzzi, 38 Cazzaniga, 51 Zazzi.

11.14 I pettorali di partenza della gara di oggi:

1 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

2 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

3 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

4 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

6 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

7 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

8 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

10 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

16 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

17 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

18 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

19 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

20 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

21 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

22 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

23 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

24 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

25 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

26 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

27 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

28 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

29 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

30 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

31 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

32 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

33 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

34 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

35 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

36 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon

37 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

38 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

39 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

40 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

42 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

43 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

44 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

45 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

46 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

47 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

48 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

49 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

50 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

51 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA

11.07 Dominik Paris ieri non ha brillato in superG, ma in prova aveva destato buone sensazioni in discesa. Qui ha vinto per ben sei volte: 5 in discesa e 1 in superG. Speriamo che possa scattare la scintilla. Basterebbe anche una top5 per prendere fiducia in vista di gennaio e, soprattutto, dei Mondiali di febbraio a Cortina. Noi ci crediamo. E voi?

11:00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa di Bormio sulla mitica Stelvio.

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA DI BORMIO

La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del superG di ieri – Le parole di Dominik Paris

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Bormio (Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Sulla durissima pista denominata “Stelvio” gli specialisti della velocità torneranno in azione dopo il supergigante disputato ieri e concluso con il successo dello statunitense Ryan Cochran-Siegle. La gara prenderà il via alle ore 11.30 e andrà a concludere la due-giorni di Bormio.

Ieri il superG ha incoronato Ryan Cochran-Siegle davanti a Vincent Kriechmayr e Adrian Smiseth Sejersted. Quarto Aleksander Aamodt Kilde davanti a Mauro Caviezel e Kjetil Jansrud. La lotta per la Sfera di Cristallo vede ancora Alexis Pinturault al comando, ieri dodicesimo e quindi dopo una prova nella quale ha limitato i danni.

Gli italiani sono chiamati alla riscossa dopo un supergigante davvero negativo. Il migliore dei nostri è stato Dominik Paris, diciottesimo e per nulla a proprio agio ieri sulla Stelvio, mentre Matteo Marsaglia ha concluso in 26a posizione, con Emanuele Buzzi 30° davanti a Christof Innerhofer. Dominik Paris è il vincitore di tutte le ultime discese sulla Stelvio e cercherà di tornare ai suoi livelli dopo il lungo stop per infortunio.

La discesa di Bormio valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento per non perdere le emozioni del Circo Bianco!

Foto: Lapresse