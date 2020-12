LIVE Juventus-Torino, Serie A calcio in DIRETTA: Belotti sfida Cristiano Ronaldo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Juventus e Torino sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/21 di calcio maschile. 151° derby della Mole nella Storia: 72 le vittorie bianconere con i granata che non vincono in trasferta dal lontano 1995. Negli ultimi 28 confronti i bianconeri hanno perso soltanto nel 2015 allo Stadio Olimpico, mentre l’anno scorso hanno incrementato lo score di 4 vittorie nelle ultime 5 partite vincendo per 4-1 all’Allianz Stadium dopo l’1-0 in casa granata.

La Juventus stenta a ingranare in campionato, come dimostrato con l’1-1 a Benevento: i bianconeri però si sono subito rifatti in Europa vincendo per 3-0 contro la Dinamo Kiev, dandosi una possibilità di vincere il girone F di Champions League nello scontro diretto contro il Barcellona. Nell’ultima partita in casa in campionato Madama ha vinto per 2-0 contro il Cagliari: la squadra di Andrea Pirlo è attualmente al quarto posto con 17 punti, gli stessi del Napoli e della Roma.

Il Torino continua a vivere un momento da incubo, nonostante le 7 reti di Andrea Belotti: i granata sono alla posizione #18 in classifica, in piena zona retrocessione con appena una vittoria e a +1 sul Genoa e +4 sul Crotone. La squadra di Marco Giampaolo ha pareggiato per 2-2 contro il suo ex club, la Sampdoria, non dando seguito al successo per 2-0 nel quarto turno di Coppa Italia contro la Virtus Entella. L’unica vittoria stagionale in campionato è giunta contro il Genoa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Juventus e Torino sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/21 di calcio maschile, con la cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 18.00 all’Allianz Stadium. Buon divertimento!

Foto: Marco Alpozzi/ LaPresse