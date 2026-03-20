I convocati dell’Italia per i playoff: Gattuso richiama Scalvini, Pisilli e Chiesa. C’è un nome nuovo

Prende forma la “missione Mondiale” della Nazionale italiana di calcio, che da domenica sera si ritroverà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare il delicato snodo dei playoff di qualificazione ai Mondiali in USA-Canada-Messico 2026. Il primo ostacolo sarà giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo stadio di Bergamo contro l’Irlanda del Nord, semifinale secca che indirizzerà il cammino degli Azzurri. In caso di vittoria, la Nazionale tornerà in campo martedì 31 marzo, in trasferta, contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, con in palio il pass per la fase finale del Mondiale.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato una lista di 28 convocati, costruita nel segno di un equilibrio tra esperienza e nuove soluzioni. La novità assoluta è rappresentata da Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore: un segnale chiaro della volontà di guardare al futuro anche in un momento di massima pressione.

Tra i ritorni spicca quello di Federico Chiesa, protagonista del trionfo europeo del 2021 e assente dal giro azzurro dopo la rassegna continentale del 2024. Il suo rientro aggiunge qualità e imprevedibilità a un reparto offensivo che dovrà essere decisivo nelle sfide da dentro o fuori.

Gattuso riapre inoltre le porte a Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, entrambi alla prima convocazione sotto la sua gestione: il difensore torna in azzurro dopo l’ultima presenza datata marzo 2024, mentre il centrocampista rivede la Nazionale a distanza di qualche mese, dall’autunno scorso. Due profili giovani ma già pronti, inseriti in un gruppo chiamato a dare risposte immediate.

Il quadro è chiaro: niente margine d’errore e un doppio confronto che vale un intero ciclo. L’Italia riparte da un gruppo allargato, con qualche volto nuovo e rientri pesanti, nella consapevolezza che ogni dettaglio potrà fare la differenza nel cammino verso il Mondiale.

CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).