Champions League, la Juventus asfalta la Dinamo Kiev. La Lazio pareggia col Dortmund e avvicina gli ottavi

Una vittoria e una pareggio per le squadre italiane impegnate in questa serata riservata alla quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. La Juventus ha sconfitto la Dinamo Kiev per 3-0 e resta in corsa per il primo posto nel gruppo G, ma per chiudere davanti a tutti servirà battere il Barcellona con tre gol di scarto (o due dal 3-1 in su) nello scontro diretto in programma settimana prossima al Camp Nou. Oggi è stato tutto molto facile per i Campioni d’Italia, già qualificati agli ottavi di finale e capaci di sbrigare la pratica ucraina con grande disinvoltura.

Al 21′ è Federico Chiesa a sbloccare la partita con un bel colpo di testa su cross dalla sinistra di Alex Sandro, al 57′ Cristiano Ronaldo chiude i conti con un facilissimo gol da un passo (percussione di Chiesa sulla destra, Alvaro Morata tocca a tu per tu col portiere, il pallone viaggia verso la linea di porta e il portoghese insacca). Al 66′ altra bella giocata di Chiesa, che serve Morata in mezzo all’area e lo spagnolo non può sbagliare. Da segnalare la traversa colpita da CR7 al 31′ con una bordata da dentro l’area di rigore.

La Lazio ha pareggiato con il Borussia Dortmund per 1-1 e ha compiuto un passo importantissimo verso la qualificazione agli ottavi di finale. I biancocelesti sono ora secondi in classifica a un punto di distacco dalla formazione tedesca e hanno due punt di vantaggio sul Brugge: basterà un pareggio contro i belgi, nello scontro diretto in programma settimana prossima allo Stadio Olimpico, per accedere alla fase a eliminazione diretta. Per chiudere in testa al gruppo F, invece, servirà un pareggio con concomitante sconfitta del Dortmund contro lo Zenit San Pietroburgo oppure una vittoria e un contemporaneo non successo dei teutonici contro i russi.

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 44′ con una stoccata di Guerreiro da dentro area su perfetto assist di Hazard. I capitolini non demordono, tengono bene il campo, non concedono moltissime occasioni agli avversari e al 65′ trovano il pareggio: Ciro Immobile trasforma il calcio di rigore concesso per un fallo di Schulz su Milinkovic-Savic.

Foto: Lapresse