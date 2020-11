Calcio, Serie A 2020-2021: impresa del Benevento, fermata la Juventus per 1-1

Super impresa al Vigorito per il Benevento: la compagine campana blocca sull’1-1, in uno degli anticipi della nona giornata del campionato di Serie A di calcio 2020-2021, la Juventus. Delusione per la banda di Andrea Pirlo che perde ancora punti importanti nella lotta scudetto.

Primo tempo con i bianconeri che sono partiti molto bene e pronti a cercare la vittoria. Al 21′, dopo un lancio lungo di Chiesa, è arrivato il vantaggio dei piemontesi: è il solito Alvaro Morata, con una gran giocata in area di rigore, a metterla all’angolino. Il Benenvento non si arrende e, di rimessa, continua ad attaccare: allo scadere del primo tempo la rete con un tiro da fuori area di Gaetano Letizia.

Tanti cambi e molto nervosismo nella ripresa. La Juventus prova ad attaccare, senza però trovare tante idee sulla trequarti, mentre i campani si difendono con le unghia e con i denti e portano a casa un punto importantissimo.

Benevento-Juventus 1-1

Reti: 21′ Morata, 45+3′ Letizia

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola (33′ Maggio) (60′ Insigne), Glik, Barba; Ionita (71′ Tello), Schiattarella, Hetemaj; Improta, Caprari (71′ Tuia); Lapadula (71′ Sau). All. Inzaghi. A disp. Masella, Basit, Lucatelli, Manfredini, Pastina, Moncini, Di Serio.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Ramsey (62′ Kulusevski), Arthur (62′ Bentancur), Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Garofani, Alex Sandro, Bonucci, Dragusin, McKennie, Portanova, Bernardeschi.

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: 59′ Maggio, 80′ Cuadrado, 82′ Schiattarella, 90+5′ Improta

