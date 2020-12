LIVE Conegliano-Fenerbahce, Champions League volley in DIRETTA: in palio la leadership del Gruppo B!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Conegliano-Fenerbahce Istanbul oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Fenerbahce, ultimo match d’andata del Gruppo B della Champions League di volley femminile 2020-2021. Quest’anno la formula della competizione, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli altri anni: tutte le squadre si dovranno affrontare in due round robin e le prime classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde, si qualificheranno direttamente ai quarti di finale.

Siamo arrivati al match più atteso della tre giorni, le due formazioni si affronteranno infatti per la leadership del Girone B, al momento Conegliano e Fenerbahce si trovano infatti in testa con sei punti, mentre il Nantes e il Calcit sembrano già tagliati fuori in ottica qualificazione. Wolosz e compagne vengono da due vittorie straccianti contro le francesi e le slovene, nelle quali Santarelli si è potuto permettere di tenere a riposo buona parte delle titolari, tra cui Egonu. Le turche hanno a loro volta passeggiato contro le francesi, ma hanno faticato di più contro le slovene (3-1).

Il Fenerbahce è probabilmente la terza potenza turca, ma parliamo di una delle squadre più forti d’Europa, che può contare su giocatrici del calibro di Mihajlovic, Naz, Eda Erdem e Vargas. A sua volta Conegliano è probabilmente la squadra più forte del mondo al momento, parliamo di una formazione senza punti deboli che punta, senza mezzi termini, alla conquista della Champions League, unico trofeo non ancora conquistato dalle venete, che molto probabilmente scenderanno in campo con il sestetto titolare composto da Wolosz, Egonu, Sylla, Hill, De Kruijf, Fahr e De Gennaro.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Fenerbahce, ultimo match d’andata del gruppo B della Champions League di volley 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20:30!

