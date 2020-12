Conegliano-Fenerbahce Istanbul oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley

Oggi giovedì 10 dicembre (ore 20.30) si gioca Conegliano-Fenerbahce Istanbul, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena l’ultimo confronto di questo primo round robin e si tratterà di un incontro cruciale in ottica qualificazione ai quarti di finale: soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate, al termine dei due round robin, staccheranno i pass per la fase a eliminazione diretta, dunque entrambe le compagini scenderanno in campo per andare a caccia del successo e compiere un passo cruciale verso il prosieguo della loro avventura nella massima competizione europea.

Le due formazioni si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto le francesi del Nantes e le slovene del Calcit Kamnik, dunque si tratta di uno scontro diretto a tutti gli effetti per la supremazia nella Pool B. Conegliano è imbattuta in questa stagione: trionfo in Supercoppa Italiana, primo posto in Serie A1 con 12 successi all’attivo, 2 sigilli in Champions League. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono pronte per il big-match contro la formazione turca. Paola Egonu, Miriam Sylla, Kimberly Hill saranno i terminali offensivi di riferimento, azionate dalla regista Joanna Wolosz, con Robin De Kruijf e Sarah Fahr al centro, Monica De Gennaro il libero. Dall’altra parte della rete ci sono individualità di spicco come Melissa Vargas, Brankica Mihajlovic, Eda Erdem, Bahar Toksoy Guidetti, Melis Yilmaz, guidate dall’allenatore Zoran Terzic (CT della Serbia detentrice del titolo mondiale).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e il palinsesto di Conegliano-Fenerbahce Istanbul, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Sky; in diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Now TV ed Eurovolley; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CONEGLIANO-FENERBAHCE ISTANBUL: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE:

20.30 A. Carraro Imoco Conegliano vs Fenerbahce Opet Istanbul

CONEGLIANO-FENERBAHCE ISTANBUL: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport, gratis e in chiaro.

DIretta tv su Sky Sport Collection (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now TV (per gli abbonati), su Eurovolley TV (a pagamento).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LM-LPS/Giancarlo Dalla Riva