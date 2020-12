LIVE Conegliano-Fenerbahce 3-0, Champions League volley in DIRETTA: le Pantere volano in testa al Gruppo B, superiorità schiacciante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della partita

21:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata!

21:50 C’è poco da dire signori, l’Imoco è al momento, senza se e senza ma, la squadra più forte del mondo. La prestazione di questa sera, nonostante non sia stata perfetta, non ha lasciato scampo al Fenerbahce (parliamo di uno dei top team internazionali). Quello che ha impressionato di più è sicuramente il sistema muro-difeso delle Pantere, le stampatone hanno superato di gran lunga la doppia cifra. L’Imoco vola cosi in testa al Gruppo B con tre lunghezze di vantaggio sulle turche e al giro di boa ha già un piede nei quarti di finale!

25-19 E si chiude con un murone di De Kruijf su Vargas!

24-19 AZIONE DA CIRCO DI WOLOSZ, CHE LASCIA HILL SENZA MURO! 5 match-point per l’Imoco.

23-19 Primo tempo di Fahr, grande velocità di braccio per lei.

22-19 Scappa l’attacco di Hill, le turche si riportano a -3.

22-18 Scappa il pallonetto ad Egonu, Santarelli chiama subito time-out.

22-17 Brava Naz a sfruttare una free ball.

22-16 Finisce qui l’ottima serie al servizio di Adamas.

22-15 Invasione aera di Naz.

21-15 Ancora una stampatona, questa volta di Hill su Vargas, Imoco sugli scudi!

20-15 Muro SPAVENTOSO di Egonu su Busa!

19-15 Errore dai nove metri di Toksoy.

18-15 Sfonda sulle mani del muro Vargas.

18-14 Sparacchia fuori in attacco Toksoy.

17-14 Ace di Wolosz, time-out per Zoran Terzic.

16-14 Velocità di palla impressionante di Wolosz, che serve Egonu, la quale non può sbagliare senza muro.

15-14 Confusione in ricostruzione per l’Imoco, che spreca una free ball.

15-13 Ace di De Kruijf su Busa!

14-13 Si fa perdonare subito in attacco l’americana.

13-13 Invasione a rete di Adams, peccato perchè c’era stata la difesa di Hill.

13-12 Non passa la battuta di Eda Erdem.

12-12 Eda Erdem sfrutta una free ball, Wolosz si lamenta per un’eventuale invasione aera, ma l’arbitro non ne vuole sapere.

12-11 Difesa pazzesca di Egonu, che poi trova un attacco ancora migliore.

11-11 Diagonale indifendibile di Egonu, che adesso se ne va al servizio .

10-11 Ace di Busa su Adams, non bisogna assolutamente calare d’intensità.

10-10 Difesa impressionante di Adams, Egonu prova a forzare su una palla bassa, ma si prende il muro di Eda Erdem.

10-9 Pipe vincente di Mihajlovic, che trova le mani del muro di De Kruijf.

10-8 Sparacchia fuori Vargas da seconda linea.

9-8 Prova la giocata di seconda intenzione Egonu, ma la palla scappa via.

9-7 Molto falloso il Fenerahce dai nove metri.

8-7 Purtroppo Miriam deve lasciare il campo, al suo posto entra Adams. Non sembra niente di grave, ma meglio non forzare.

8-7 Invasione a rete di Sylla, che ha sentito un dolore alla schiena, siamo tutti in apprensione per lei.

8-6 Non passa la battuta di Mihajlovic.

7-6 Mani-out di Vargas da posto quattro.

7-5 Sette di Fahr, ottima serata la sua fino a questo momento.

6-5 Si insacca la fast di De Kruijf.

5-5 Si ferma sul nastro la battuta di Hill.

5-4 Brava Sylla a sfruttare una free ball.

4-4 Finisce qui la serie al servizio di Eda Erdem.

3-4 Terzo attacco consecutivo di Mihajlovic, Pantere un po’ confusionarie in questa fase.

3-3 Seconda diagonale di fila per Mihajlovic, non ci arriva in difesa Hill.

3-2 Diagonale profonda di Mihajlovic, bellissimo attacco della serba.

3-1 Eda Erdem trova le mani del muro in fast.

3-0 Ancora un servizio vincente di Egonu, che questa volta la piazza tutta di polso. Subito timeout per il Fenerbahce.

2-0 Cabina telefonica di Wolosz su Mihajlovic, subito break!

1-0 Si riparte con un ace di Egonu!

20:11 Com’era normale che fosse nel secondo parziale è arrivata la reazione delle turche che però, nonostante abbiano spinto da tutti i punti di vista, si ritrovano a perdere un set di sei punti, che pochi non sono. L’Imoco ha avuto un piccolo momento di calo d’intensità, nel quale ha permesso alle turche di fare qualche break, il tutto è combaciato con un po’ di imprecisioni a muro, che hanno permesso al Fenerbahce di passare con più facilità, ma appena le Pantere hanno ricominciato a spingere non c’è stata storia.

25-19 Attacco solo di polso di Egonu, che la chiude sui quattro metri in posto sei e regala il secondo set alle Pantere!

24-19 Pallonetto di Eda Erdem dal centro.

24-18 Esce l’attacco di Vargas, parziale di 8 punti a uno per le Pantere, che adesso hanno 6 set-point.

23-18 L’Imoco è tornata a fare spettacolo, difese rocambolesche, e Hill sugli scudi.

22-18 Spettacolo della seconda linea veneta, poi ci pensa Fahr in attacco, con una spallata degna della miglior Folie.

21-18 Ottimo primo tempo di Fahr, si fa vedere anche la giovane centrale azzurra in attacco.

20-18 Mani-out di Busa su Egonu, un po’ il ritardo il suo muro.

20-17 Ace con l’ausilio del nastro per Wolosz e Toksoy lascia il posto a Babat.

19-17 Errore in ricezione di Toksoy, time-out per Zoran Terzi, che è su tutte le furie.

18-17 Muro di Sylla su Mihajlovic, la fase break dell’Imoco ha ripreso a funzionare!

17-17 Invasione a rete di Vargas, parità e questa volta il time-out è per il Fenerbahce.

16-17 Esce l’attacco di Vargas, torniamo a -1.

15-17 Mani-out di Sylla, bene così.

14-17 Chiede troppo a se stessa Egonu, il suo attacco esce e Santarelli chiama time-out.

14-16 Esce il servizio di De Kruijf

14-15 Pipe di Egonu, schema stellare di Wolosz, che lascia la sua attaccante senza muro.

13-15 Prova a forzare Sylla, che però si prende un muro di Babat.

13-14 Attacco vincente di Vargas da seconda linea.

13-13 Si insacca l’attacco di Hill, brava perchè si è trovata a sistemare una palla tutt’altro che semplice.

12-13 Brutto lancio di palla per Egonu, che batte direttamente in rete.

12-12 Gran difesa di De Gennaro, poi arriva la spallata decisiva di Hill in attacco!

11-12 Non passa il servizio di Busa.

10-12 Mani-out di Eda Erdem in fast.

10-11 Paola torna a fare la voce grossa con un attacco dei suoi.

9-11 Pipe vincente di Mihajlovic, attenzione per le turche ci sono e le Pantere hanno abbassato un po’ la tensione.

9-10 Mani-out anche per Vargas, un po’ in anticipo il muro di Egonu.

9-9 Brava Fahr a sfruttare una free ball.

8-9 Fortunata Busa, che per poco non si prende una stampatona da parte di Fahr.

8-8 Errore in attacco di Vargas, ma tutto è partito da una difesa pazzesca di Hill!

7-8 Errore al servizio di Mihajlovic.

6-8 Mani-out di Busa, le turche stanno forzando molto dai nove metri e la ricezione di Conegliano ne sta risentendo.

6-7 Mani-out da posto due per Mihajlovic, che si sta prendendo la squadra sulle spalle.

6-6 Fast di De Kruijf, come al solito grande eleganza per l’olandese.

5-6 Bene Conegliano in difesa, poi ci pensa però Mihajlovic in ricostruzione.

5-5 Muro di Wolosz su Babat, ripreso subito il break di svantaggio!

4-5 Brava Paola a trovare un pallonetto dei suoi.

3-5 Invasione aerea di Wolosz, molto fiscale l’arbitro in questa situazione.

3-4 Ace di Eda Erdem, le turche hanno decisamente reagito rispetto al primo set.

3-3 Arriva il muro di Eda Erdem su Hill, che sulle palle alte fa più fatica.

3-2 Attacco imbarazzante di Egonu da seconda linea, la difesa turca non può che restare a guardare.

2-2 Stampatona di Hill su Mihajlovic. Siamo vicini alla doppia cifra di muri per Conegliano.

1-2 Parallela interna di Egonu, che la mette giù al secondo tentaivo.

0-2 Ace di Busa, che pesca la zona di conflitto tra Sylla e De Gennaro.

0-1 Si riparte con un mani-out di Mihajlovic su Egonu.

20:56 C’è poco e tanto da dire su questo set, è incredibile come Conegliano stia annichilendo una delle formazioni più forti del mondo. Visti i valori in campo, al momento possiamo permetterci di dire che l’Imoco è una spanna superiore e non al Fenerbahce, a tutte le squadre in circolazione! Quello che ha impressionato di più è sicuramente il sistema muro-difesa, ma è incredibile come in contrattacco Egonu e compagne siano in grado di concretizzare ogni pallone, sarà una serata molto difficile per le turche.

25-14 E non poteva che chiudersi con un muro ai danni di Vargas!

24-14 Scarica tutta la sua rabbia mihajlovic, ma ci sono 10 set-point per l’Imoco!

24-13 Ace di Gennari, entrata al posto per il servizio.

23-13 Muro a tre su Vargas, in estrema difficoltà questa sera la cubana.

22-13 Schema di Wolosz, che finta di alzare a De Kruijf e poi invece serve Hill, che non può sbagliare.

21-13 Esce questa volta il servizio di Egonu.

21-12 Errore in attacco di Vargas.

20-12 Muro mostruoso di Hill su Vargas, questa fa veramente male! Secondo time-out per il Fenerbahce.

19-12 Non passa la battuta di Eda Erdem.

18-12 Invasione a rete di De Kruijf.

18-11 Paola si fa perdonare subito con un pallonetto lungo a scavalcare la difesa di Yilmaz.

17-11 Secondo errore in attacco del set per Egonu.

17-10 Bellissimo mani-out di Hill, ma tutto parte da un sistema muro-difesa che sta funzionando alla perfezione.

16-10 Esce questa volta l’attacco della cubana.

15-10 Vargas sfonda sulle mani del muro di Fahr da posto due.

15-9 Esce la battuta di Toksoy.

14-9 Chiude troppo il colpo Egonu, che schiaccia direttamente in rete, occhio a non regalare occasioni alle avversarie.

14-8 Scappa la ricezione di Sylla, Vargas vince il contrasto a rete contro Wolosz.

147 Diagonale vincente di Busa, fuori posizione in difesa Sylla.

14-6 Ottima apertura di gioco di Wolosz, poi ci pensa De Kruijf con un pallonetto perfetto.

13-6 Non passa la battuta di Hill.

13-5 Pipe di Egonu, che colpisce la palla ad altezza inarrivabili per il muro turco.

12-5 Il Fenerbahce si sblocca con un attacco di Vargas.

12-4 Difesa pazzesca di Egonu, alzata superlativa di Wolosz, e pallonetto intelligente di Hill, la perfezione in un’azione!

11-4 Ancora un ace di Egonu, si vola a +7!

10-4 Entra Toksoy al posto di Babat.

10-4 Fast vincente di De Kruijf, mamma mia che spettacolo vedere Wolosz giocare.

9-4 Ancora una stampatona di Mihajlovic, questa volta da parte di Hill. Conegliano fa obiettivamente paura, time-out per il Fenerbahce.

8-4 Ace di Egonu, nulla da dire.

7-4 Diagonale imprendibile di Hill, ma gran parte del merito va a Wolosz, che sta smarcando le sue attaccanti in maniera perfetta.

6-4 Si rifa subito la giocatrice serba, attacco tutto di spalla per lei.

6-3 Prova a forzare Mihajlovic, ma si prende un muro assurdo di Fahr.

5-3 Attacco vincente da seconda linea per Vargas.

5-2 Pallonetto millimetrico di Egonu da posto quattro.

4-2 In rete il servizio di Wolosz.

4-1 Mani-out di Sylla, subito fase break convincente per Conegliano!

3-1 Invasione aerea di Naz.

2-1 Attacco spaventoso di Egonu, che è in una condizione fisica incredibile.

1-1 Subito una gran diagonale di Sylla, ottima velocità di palla di Wolosz.

0-1 Si parte con un punto di Babat, che sfrutta una free ball.

20.30 Conegliano risponde con: Wolosz, Egonu, Hill, Sylla, De Kruijf, Fahr e De Gennaro.

20:29 Questo il sestetto della squadra turca: Naz, Vargas, Mihajlovic, Busa, Eda Erdem, Babat e Yilmaz.

20:26 Ultimi minuti di riscaldamento, è ormai tutto pronto.

20:23 Conegliano è probabilmente al momento la squadra più forte del mondo, parliamo di una formazione che, se analizzata, sembra non avere alcun punto debole, per il Fenerbahce non sarà una sfida semplice.

20:20 Assisteremo ad uno dei match più intriganti dell’intera competizione, si affronteranno infatti il Fenerbahce, terza forza in campo sulla carta del campionato turco, ma che di fatto merita di stare di diritto tra le migliori cinque d’Europa, e Conegliano, che senza mezzi termini punta alla Champions League, unico trofeo mai conquistato.

20:17 Doppia vittoria anche per la compagine turca, che però ha faticato di più contro il Calcit, lasciando un set per strada.

20:14 La formazione di Santarelli ha strapazzato per 3-0 sia il Nantes, che il Calcit, in particolar modo nel primo match si è visto un turnover della squadra, che ha visto in panca Egonu, De Kruijf e Hill.

20:11 Siamo arrivati al match più atteso della tre giorni veneta, il Fenerbahce e Conegliano si trovano appaiati in testa alla classifica e questa sera si giocheranno la leadership del girone d’andata.

20:08 Quest’anno la formula della competizione, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli altri anni: tutte le squadre si dovranno affrontare in due round robin e le prime classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde, si qualificheranno direttamente ai quarti di finale.

20:05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Fenerbahce, ultimo match d’andata del Gruppo B della Champions League di volley femminile 2020-2021.

Conegliano-Fenerbahce Istanbul oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Fenerbahce, ultimo match d’andata del Gruppo B della Champions League di volley femminile 2020-2021. Quest’anno la formula della competizione, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli altri anni: tutte le squadre si dovranno affrontare in due round robin e le prime classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde, si qualificheranno direttamente ai quarti di finale.

Siamo arrivati al match più atteso della tre giorni, le due formazioni si affronteranno infatti per la leadership del Girone B, al momento Conegliano e Fenerbahce si trovano infatti in testa con sei punti, mentre il Nantes e il Calcit sembrano già tagliati fuori in ottica qualificazione. Wolosz e compagne vengono da due vittorie straccianti contro le francesi e le slovene, nelle quali Santarelli si è potuto permettere di tenere a riposo buona parte delle titolari, tra cui Egonu. Le turche hanno a loro volta passeggiato contro le francesi, ma hanno faticato di più contro le slovene (3-1).

Il Fenerbahce è probabilmente la terza potenza turca, ma parliamo di una delle squadre più forti d’Europa, che può contare su giocatrici del calibro di Mihajlovic, Naz, Eda Erdem e Vargas. A sua volta Conegliano è probabilmente la squadra più forte del mondo al momento, parliamo di una formazione senza punti deboli che punta, senza mezzi termini, alla conquista della Champions League, unico trofeo non ancora conquistato dalle venete, che molto probabilmente scenderanno in campo con il sestetto titolare composto da Wolosz, Egonu, Sylla, Hill, De Kruijf, Fahr e De Gennaro.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Fenerbahce, ultimo match d’andata del gruppo B della Champions League di volley 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20:30!

