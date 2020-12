LIVE Biathlon, World Team Challenge in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lukas Hofer puntano al successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la startlist del World Team Challenge 2020 – La presentazione del World Team Challenge 2020 – I precedenti del World Team Challenge

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del World Team Challenge 2020, competizione a coppie del biathlon che tanto spettacolo ci ha regalato in passato, dando modi ai biathleti di competere divertendosi. Si è giunti alla 19ma edizione, ma qualcosa di diverso ci sarà.

L’evento, infatti, non si terrà nella cornice tradizionale di Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding, che riuscirà così a essere protagonista di un evento importante, che verrà trasmesso televisivamente in tutto il mondo, dopo la grande delusione di non poter ospitare la tappa della Coppa del Mondo. La pandemia globale ha portato a questa decisione, giustificata per questioni logistiche e di sicurezza in termini di salute. Pertanto, ritroveremo la Veltins-Arena protagonista nel 2021.

Come confermato dagli organizzatori non ci sarà il pubblico ad accompagnare gli atleti e al momento sono note 8 delle 10 coppie che comporranno il roster dei partecipanti. L’organizzazione gestita da Herbert Fritzenwenger è a lavoro per completare il quadro di chi sarà il via. In casa Italia a rispondere presente saranno Dorothea Wierer e Lukas Hofer, accoppiata vincente nel 2018 in questa prova così speciale, che si terrà in un format da single-mixed prima con partenza in linea e poi in modalità pursuit.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del World Team Challenge 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si cominci alle ore 18.15. Buon divertimento!

Foto: LaPresse