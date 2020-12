Biathlon, quanto hanno guadagnato Dorothea Wierer e Lukas Hofer al World Team Challenge? Il montepremi

Il World Team Challenge, kermesse non valevole per la Coppa del Mondo che conclude di fatto l’anno solare 2020 del biathlon, si è concluso a Ruhpolding (Germania) con il trionfo della coppia russa formata da Matvey Eliseev ed Evgeniya Pavlova. Il podio è stato completato dalla Germania padrona di casa, che si è inserita in seconda piazza con la formazione composta da Simon Schempp e Franziska Preuss, mentre Benedikt Doll e Denise Herrmann hanno strappato il terzo posto in volata beffando per pochi centimetri una buona Italia.

La coppia azzurra formata da Lukas Hofer e Dorothea Wierer ha migliorato il 5° posto della scorsa edizione, sfiorando il podio ma dovendosi accontentare della quarta posizione al termine della prova ad inseguimento. Ricordiamo che il Bel Paese ha centrato il suo unico successo in questa manifestazione proprio con “Luki” e “Doro”, in occasione dell’edizione 2018 andata in scena all’interno dello stadio di Gelsenkirchen.

Resta comunque la buona prestazione odierna, specialmente nella seconda fase di gara, da parte di entrambi i nostri portacolori, che possono così guardare con ottimismo al 2021 e alla ripartenza della Coppa del Mondo dopo la pausa per le festività. Andiamo a scoprire quanti soldi hanno guadagnato Wierer e Hofer al World Team Challenge 2020 con il quarto posto.

QUANTO HANNO GUADAGNATO GLI AZZURRI AL WORLD TEAM CHALLENGE 2020:

Dorothea Wierer e Lukas Hofer, grazie al 4° posto odierno, hanno guadagnato 9000 euro a testa.

Foto: Lapresse