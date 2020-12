Biathlon, Wierer e Hofer mirano a un nuovo successo nel World Team Challenge 2020 di Ruhpolding

Una settimana fa il calendario della Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon si è interrotto per lasciare spazio a una ventina di giorni di riposo, come è ormai tradizione anche in un anno particolare come lo è stato il 2020. Ora è arrivato il momento di vivere la celebre manifestazione che notoriamente accompagna la fine di dicembre, dopo le feste natalizie. Il World Team Challenge 2020 andrà infatti in scena domani, lunedì 28 dicembre (alle 18:15), e in questa occasione si è spostato dallo stadio di Gelsenkirchen che viene normalmente usato dallo Schalke 04 per giocare le proprie partite interne di calcio, al ben più noto percorso di Ruhpolding (Germania), restato a secco della tappa di Coppa a causa delle modifiche dovute alla pandemia.

La manifestazione a squadre di biathlon è giunta ormai alla sua diciannovesima edizione, con un successo e una popolarità sempre crescenti. Il format utilizzato è quello della Single Mixed, o staffetta singola a coppie, dove un rappresentante maschile e uno femminile per squadra si avvicendano di frequente, per aumentare lo spettacolo e mantenere vivo l’interesse fino in fondo. Saranno dieci le formazioni al via, tra le quali l’Italia e la Germania padrona di casa che, come da tradizione, potrà schierare due coppie. La competizione è divisa in due manche, e come accade dal 2012 è prevista una mass start iniziale che verrà seguita da un inseguimento che scatterà con i ritardi accumulati (e dimezzati) per decretare definitivamente la coppia vincitrice.

Per quanto riguarda l’Italia al via ci saranno ancora Dorothea Wierer e Lukas Hofer, trionfatori nel 2018 (primo successo italiano nella storia della kermesse=. Sulla carta la coppia azzurra parte probabilmente come la più competitiva del lotto e ha ottime possibilità di bissare l’impresa. L’albo d’oro recita ben 5 vittorie per la Norvegia che però in questa occasione sarà assente, 4 per la Russia, 3 per la Germania, 2 per l’Ucraina, 1 per Francia (altra assenza di peso) e, appunto, Italia.

Di seguito l’elenco completo dei partecipanti, si parte alle 18:15 e tutto potrà essere seguito in diretta tv su Eurosport e Eurosport Player.

Austria: Lisa Hauser – Julian Eberhard

Bielorussia: Dzinara Alimbekava – Anton Smolski

Germania1: Denise Hermann – Benedikt Doll

Germania2: Franziska Preuβ – Simon Schempp

Italia: Dorothea Wierer – Lukas Hofer

Repubblica Ceca: Markéta Davidová – Michal Krčmář

Russia: Evgeniya Pavlova – Matvey Eliseev

Svezia: Elisabeth Högberg – Torstein Stenersen

Svizzera: Lena Häcki – SebastianStalder

Ucraina: Vita Semerenko – Dmytro Pidruchnyi

Foto: LaPresse