F1, GP Abu Dhabi 2020: come vedere la gara gratis e in chiaro su TV8. Orario e programma

Appuntamento fissato domani alle ore 14.10 italiane per la partenza del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen scatta dalla pole position a Yas Marina con la Red Bull davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, mentre completa la seconda fila Lando Norris sulla McLaren. Si profila una gara in salita per le Ferrari, con Charles Leclerc 12° e Sebastian Vettel 13° a caccia di una difficile rimonta per entrare perlomeno in zona punti. Fari puntati in fondo allo schieramento su Sergio Perez, vincitore a sorpresa dell’ultimo GP, che proverà a trascinare la Racing Point al 3° posto nel campionato costruttori.

Il Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro) e su Sky Sport F1, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go e NowTV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’ultima gara dell’anno. Di seguito la programmazione televisiva completa del GP Abu Dhabi 2020 di Formula 1.

PROGRAMMA GP SAKHIR F1 2020

La programmazione di TV8/HD

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse