Cska Sofia-Roma oggi: probabili formazioni, orario, tv, streaming Europa League

Ultima giornata della fase a gironi di Europa League per la Roma, che questa sera affronterà i bulgari del CSKA Sofia. La squadra di Fonseca ha già staccato il biglietto per i sedicesimi e da prima in classifica dopo la vittoria nello scorso turno contro lo Young Boys. Il CSKA non ha più nulla da dire ed è già eliminato, ma vorrà lasciare la competizione europea con onore, mentre per la Roma sarà l’occasione per far riposare i big in vista dell’impegni di campionato e di mettere in mostra alcuni dei suoi migliori giovani.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Cska Sofia-Roma, match valido per la 6^ giornata della fase a gironi di Europa League 2020-2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

CSKA SOFIA-ROMA: PROBABILI FORMAZIONI

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Rodrigues; Sinclar, Sankharè, Yomov; Sowe

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Fazio, Juan Jesus; Peres, Diawara, Bove, Calafiori; Pedro, Milanese; Mayoral

CSKA SOFIA-ROMA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE:

18.55: CSKA Sofia-Roma

CSKA SOFIA-ROMA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse