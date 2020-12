LIVE CSKA Sofia-Roma, Europa League in DIRETTA: spazio al turn-over per Fonseca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra CSKA Sofia e Roma, valida per la sesta ed ultima giornata del gruppo A di UEFA Europa League 2020-2021.

La Roma arriva a questo incontro già sicura della qualificazione e del primo posto del girone. Proprio perciò, Paulo Fonseca vara il turnover: oltre agli infortunati Mancini, Pellegrini e Veretout, l’allenatore portoghese concede un turno di riposo a titolari come Cristante, Dzeko, Ibanez, Mirante, Mkhitaryan e Spinazzola. Rientra tra i convocati invece Smalling che è tornato da poco ad allenarsi in gruppo.

CSKA Sofia invece già sicuro dell’eliminazione dalla competizione con due soli punti racimolati di cui uno raccolto all’andata all’Olimpico. I bulgari in campionato si trovano al terzo posto e vengono da cinque vittorie consecutive a livello nazionale. L’obiettivo della banda di Akrapovic è quello di chiudere nella maniera più onorevole possibile il percorso europeo, cercando di uscire con un risultato positivo da questo confronto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match fra CSKA Sofia e Roma, epilogo del girone A di Europa League 2020-2021. Calcio d’inizio previsto per le 18.55 dal Balgarska Armiya Stadium di Sofia, capitale bulgara. La nostra cronaca inizierà alle 18.00 circa per introdurre questa partita. Buon divertimento e buon futbol a tutti.

PROBABILI FORMAZIONI

CSKA SOFIA (3-4-1-2): 1 Busatto; 26 Antov, 2 Mattheij, 11 Zanev; 15 Vion, 21 Youga, 13 Sankharé, 8 Carey; 10 Beltrame; 22 Sowe, 30 Yomov.

A disp.: 25 Evtimov, 28 Galabov, 3 Geferson, 18 Mazikou, 19 Turitsov, 20 Rodrigues, 27 Smolenski, 16 Donchev, 14 Keita, 7 Henrique, 6 Mitkov, 9 Juric, 23 Ahmedov, 17 Yordanov, 24 Sinclair.

All.: Bruno Akrapovic.

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 20 Fazio, 6 Smalling, 5 Jesus; 33 Bruno Peres, 42 Diawara, 52 Bove, 61 Calafiori; 11 Pedro, 62 Milanese; 21 Mayoral.

A disp.: 63 Boer, 50 Berti, 2 Karsdorp, 65 Tripi, 24 Kumbulla, 55 Darboe, 14 Villar, 31 Carles Perez, 54 Ciervo, 67 Bamba.

All.: Paulo Fonseca.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

