Sparta Praga-Milan oggi: probabili formazioni, orario, tv, streaming Europa League

Dopo aver raggiunto giovedì scorso l’obiettivo qualificazione con la vittoria in rimonta sul Celtic, il Milan si appresta ad affrontare questa sera lo Slavia Praga nell’ultimo incontro valevole per la fase a gironi dell’Europa League 2020-2021. I rossoneri sono già certi del pass per i sedicesimi, ma in quest’ultima giornata potrebbero ancora scavalcare il Lille in testa al gruppo H per presentarsi da testa di serie al sorteggio di lunedì 14 dicembre. La banda di Stefano Pioli, per vincere il girone, è però costretta ad espugnare lo Stadion Letná di Praga sperando nel frattempo che i francesi del Lille non riescano a battere in trasferta il Celtic.

Sparta Praga-Milan, incontro valido come sesto e ultimo turno della fase a gironi di Europa League (gruppo H), comincerà questa sera alle ore 21.00 e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1, mentre la diretta streaming del match sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso rossonero in Europa. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA-MILAN EUROPA LEAGUE

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE

ore 21.00 Sparta Praga-Milan

PROBABILI FORMAZIONI

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Nita; Pavelka, Hancko, Plechaty; Vindheim, Travnik, L. Krejci, Hanousek; Dockal; Minchev, Julis

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; A. Conti, Gabbia, Duarte, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Colombo

erik.nicolaysen@oasport.it

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Foto: Lapresse