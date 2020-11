LIVE Thiem-Rublev, ATP Finals 2020 DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

Nadal-Rublev – Thiem-Tsitsipas – Nadal-Thiem – Tsitsipas-Rublev

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro pomeridiano della quinta giornata alle ATP Finals di Londra. Dominic Thiem e Andrey Rublev si sfidano in uno dei match conclusivi del programma relativo al gruppo London 2020.

Da una parte l’austriaco, già certo dell’accesso alle semifinali dopo aver battuto – in serie – sia Tsitsipas (7-6, 4-6, 6-3) sia Nadal (7-6, 7-6), dall’altra invece il russo, che purtroppo sin qui ha raccolto solo sconfitte contro i medesimi avversari (6-3, 6-4 da Nadal e 1-6, 6-4, 6-7 da Tsisipas).

Chi la spunterà quindi sul cemento indoor della O2 Arena di Londra? I precedenti sono in perfetta parità, sul 2-2. L’ultima volta che si sono incrociati è una ventina di giorni fa, in occasione dei quarti di finale dell’ATP di Vienna, quando a imporsi fu Rublev con il punteggio perentorio di 7-6 (5), 6-2 prendendo così l’abbrivio decisivo per poi issarsi verso la vittoria del torneo, in finale contro l’azzurro Sonego (6-4, 6-4).

Il match tra Dominic Thiem e Andrey Rublev inizierà alle ore 15:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

michele.cassano@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: (AP Photo/Frank Augstein)