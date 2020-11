Tennis, ATP Finals 2020: Stefanos Tsitsipas elimina Andrey Rublev. Dominic Thiem è già in semifinale

A Londra, in Inghilterra, per quanto riguarda le ATP Finals di tennis 2020, oggi, martedì 17 novembre, si conclude la terza giornata del round robin. Nel secondo match odierno l’ellenico Stefanos Tsitsipas supera il russo Andrey Rublev per 6-1 4-6 7-6 (6) in due ore di gioco. L‘austriaco Dominic Thiem è già in semifinale, mentre il greco si giocherà il passaggio del turno nello scontro diretto contro lo spagnolo Rafael Nadal.

Nel primo set si assiste all’assolo dell’ellenico, che trova il break a trenta nel corso del secondo gioco e vola in un amen sul 3-0 non pesante. Il russo è impalpabile in risposta, conquistando appena tre punti in quattro turni, e così Tsitsipas trova un altro break, a quindici, prima di chiudere per il 6-1 dopo 20 minuti.

Nella seconda frazione invece l’equilibrio non si spezza, anche se il russo nel settimo gioco deve risalire dal 15-40 per restare in vita nel match e nel torneo. Dalla possibile sconfitta alla riapertura del match: Tsitsipas nel decimo game ha un passaggio a vuoto al servizio, che cede a zero, per il 6-4 dopo 37 minuti.

La partita decisiva vede un lungo equilibrio ed ancora il greco sprecare tanto: sono ben cinque le palle break che il russo annulla nel terzo game. Si arriva così al tie break: per due volte Tsitsipas si porta avanti di un minibreak, fino ad avere due servizi a disposizione sul 5-4, ma Rublev ha la forza di portarsi avanti 6-5 e procurarsi un match point. Il russo però a sua volta perde entrambi i punti al servizio e l’ellenico, avanti 7-6, al primo match point vince per 8-6 in 63 minuti.

Le statistiche indicano come Tsitsipas esca vittorioso da un match nel quale conquista più punti dell’avversario, 95 contro 83, ma a pesare è soprattutto il due su nove nel conto delle palle break sfruttate, mentre il russo se ne procura soltanto una, che converte, ma non basta per evitare la sconfitta.

