ATP Finals 2020: Dominic Thiem supera con un doppio tie-break Rafael Nadal in un match palpitante

Spettacolo e colpi di scena alla O 2 Arena di Londra nella sfida tra Rafael Nadal e Dominic Thiem, seconda partita per entrambi nel gruppo “London 2020” delle ATP Finals. L’austriaco si è imposto grazie a due tie-break per 7-6 (7) 7-6 (4) in una partita giocata ad un livello altissimo, con colpi fantastici sia da una parte che dall’altra. Lo spagnolo ha cercato di sorprendere l’avversario salendo spesso a rete, ma il numero 3 del mondo si è fatto trovare pronto, sfruttando spesso il suo gran rovescio. Un vero e proprio spot per il tennis.

PRIMO SET – Avvio di partita a ritmo abbastanza basso e punti che seguono pedissequamente l’andamento dei servizi fino al 2-2. Arriva repentino il cambio di marcia di entrambi i giocatori che da qui in avanti regalano emozioni e colpi di scena. Variazioni continue e spettacolari, nonostante non ci siano mai palle break il livello di gioco è altissimo. Nadal preferisce salire spesso a rete, non a caso conquista 13 punti nelle 19 occasione nelle quali prova a sorprendere l’avversario guadagnando campo, una buonissima percentuale anche in considerazione dei 41 punti totali, quindi circa un terzo. Thiem preferisce giocare da fondo campo ma col suo rovescio riesce a fare danni incalcolabili. L’unico finale possibile per un set così spettacolare non può che essere il tie-break e qui si apre di fatto un’altra partita. Nei primi nove punti complessivi solo una volta lo spagnolo riesce a tenere il servizio, anche grazie ad un gran numero importante di vincenti, alcuni dei quali altamente spettacolari (5-4). E’ proprio Nadal a procurarsi il primo set point ma commette un errore clamoroso con un rovescio al centro della rete (6-6). Il maiorchino serve bene e sale sul 7-6 ma Thiem risponde giocando un gran vincente col rovescio lungo linea che vale la parità (7-7). A spezzare l’equilibrio è ancora l’austriaco con un vero e proprio bolide che gli consegna il primo set nel quale il numero 3 del mondo ha giocato 21 vincenti contro i 16 del trionfatore dell’ultimo Roland Garros.

SECONDO SET – Avvio a ritmo indiavolato per Nadal che si procura immediatamente una palla break ma l’austriaco è bravo ad annullarla. Seguono cinque giochi abbastanza “tranquilli” nei quali il giocatore al servizio non lascia spazio all’avversario. Nel settimo game il maiorchino alza nuovamente il livello del proprio tennis, sfruttando anche tre inusuali errori col rovescio di Thiem, piazza la zampata salendo 4-3. La reazione del numero 3 del mondo arriva immediatamente e dopo essere salito 15-40 conquista il controbreak alla seconda opportunità. I due continuano a regalare spettacoli e colpi incredibili. Nel decimo game Nadal è autore di un capolavoro sportivo: dopo essere andato sotto 0-40 con tre match point in favore dell’avversario, riesce a salvarsi con l’aiuto del servizio e grazie ad un pizzico di buona sorte, ovvero il nastro che appoggia nel campo dell’austriaco una volée a rete sulla seconda di servizio. Anche in questa circostanza l’unico finale possibile non può che essere il tie-break. Dopo il cambio di campo sul 3-3 Thiem trova un passante lungolinea di rovescio da favola che vale il mini-break (4-3). L’austriaco è bravo a tenere il servizio salendo sul 6-3 conquistando tre match point. Nadal annulla il primo col servizio ma sul secondo sbaglia malamente il dritto e consegna il successo all’austriaco.

Le percentuali mostrano il grande equilibrio di questo match con Thiem capace di conquistare il 76% di punti con la prima, contro il 69% dello spagnolo mentre Nadal ha portato a casa il 59% di punti con la seconda a dispetto del 53% dell’avversario. Il numero 3 del ranking ATP ha giocato ben 35 vincenti, mentre il maiorchino “solo” 25.

Foto: Lapresse