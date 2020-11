LIVE Thiem-Rublev 2-6, 5-7 ATP Finals 2020 DIRETTA: il russo batte nettamente l’austriaco aggiudicandosi il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Thiem, forte delle due vittorie raccolte con Nadal e Tsitsipas si qualifica in ogni caso alle semifinali, mentre Rublev, al netto di questa affermazione, saluta il torneo.

GAME, SET & MATCH: con il punteggio di 6-2, 7-5 Rublev batte nettamente Thiem aggiudicandosi in 1h 14′ la vittoria in questa terza partita del gruppo London 2020 delle ATP Finals 2020.

40-30 Errore di Thiem in risposta: match point.

30-30 Rublev sbaglia uno smash clamoroso: Thiem aveva già mollato, ma si è preso comunque il quindici.

30-15 Thiem prova in tutti i modi a difendersi sugli smash di Rublev: alla fine deve soccombere.

15-15 Un punto a testa in apertura di questo game.

5-6 Al quarto tentativo arriva il break! Errore di Thiem con la volèe dopo un servizio seguito a rete: Rublev servirà per il match nel prossimo game.

40-A Braccio di ferro che alla lunga viene vinto da Rublev: palla break.

40-40 Ace di Thiem: ancora una chance annullata col servizio.

40-A Nuova palla break.

40-40 Parità.

40-A Nuovo doppio fallo, nuova palla break.

40-40 Dritto pazzesco di Rublev: vincente.

A-40 Ace di Thiem.

40-40 Punto fortunato per Thiem che se la cava, con la complicità del nastro.

40-A Doppio fallo di Thiem, che vale una palla break.

40-40 Parità: accelerazione spaventosa di dritto di Rublev.

40-30 Risposta aggressiva del moscovita che costringe il rivale a scentrare il colpo successivo.

40-15 Si prende un punto il russo.

40-0 Imprendibile il servizio del nativo di Wiener Neustadt.

30-0 Prima una buon servizio a uscire, poi un errore a rete di Rublev: due punti per Thiem.

5-5 Rublev riesce a risalire la corrente. Ora vediamo come si svilupperà questa volata nel secondo set.

40-0 Arriva un altro ace per lui.

30-0 Non trema per ora il russo che torna a macinare prime.

5-4 Ace di Thiem che va per la prima volta in vantaggio nel match. Ora Rublev servirà per rimanere nel set.

40-0 Altro errore di Rublev.

30-0 Due servizi imprendibili dell’austriaco che ha ritrovato smalto.

4-4 Arriva il break per Thiem che riapre il set pareggiando il conto nel parziale!

40-A Palla break: Rublev sbaglia un rovescio incrociato concedendo una chance al rivale.

40-40 Per la prima volta si va ai vantaggi su un turno di servizio del russo.

40-30 Viene avanti sulla risposta Thiem chiudendo lo scambio con una volèe a rete.

40-15 Thiem prova a dare segnali di ripresa, ma non sembra essere in giornata sin qui. Rublev ne approfitta per trovare un vincente col dritto incrociato.

30-15 Errore di Thiem che fa sbattere il suo rovescio ancora contro la rete.

15-15 Due scambi prolungati dal fondo, che si concludono con un errore a testa.

3-4 Tiene il servizio Thiem che prova in tutti i modi a rimanere attaccato al set e al match.

40-15 Riallunga l’austriaco che sfrutta una risposta pigra del russo.

30-15 Va fuori giri col rovescio Thiem restituendo un quindici al rivale.

30-0 Due errori del russo consentono a Thiem di prendersi un po’ di vantaggio in questo settimo game.

2-4 Rublev con un altro ace conferma ancora una volta il break di vantaggio e allunga in questo secondo set.

40-0 Ace imprendibile.

30-0 Un servizio vincente e uno schiaffo al volo: parte forte Rublev.

2-3 Thiem riesce a rimanere in linea di galleggiamento. Ora cercherà il controbreak.

40-15 Prima una risposta vincente di Rublev, poi un servizio al corpo di Thiem. Due palle buone per accorciare le cose per l’austriaco.

30-0 Thiem riesce, approfittando di due punti giocati male dal suo rivale, a trovare due punti di fila.

1-3 Thiem non riesce proprio a rispondere rendendosi così complice della conferma del break da parte di Rublev, che allunga.

40-15 Altro errore per l’austriaco.

30-15 Risposta tenera di Thiem che si infrange sulla rete.

15-15 Un quindici per entrambi.

1-2 Rublev passa con un colpo in recupero e trova il break anche in questo secondo set!

40-A Terza palla break. Altra lettura vincente, in avanti, di Rublev.

40-40 Braccio di ferro dal fondo…lo vince Thiem.

40-A Errore di Thiem: la sua pallina finisce in rete. Seconda palla break.

40-40 Chance annullata da Thiem con l’ace.

40-A Palla break dopo un lungo linea di rovescio chirurgico del moscovita.

40-40 Rublev trova un recupero mostruoso correndo a rete per poi infilare Thiem con uno splendido passante di rovescio.

40-30 Thiem va fuori giri nella circostanza.

40-15 Questo invece è un ace a tutti gli effetti.

30-15 Un quasi-ace di Thiem impallina Rublev.

15-15 Un punto a testa in questo terzo game della “seconda ripresa” del match.

1-1 Scende a rete e trova la volèe giusta: Rublev pareggia subito le cose.

40-30 Errore di Rublev nel corso dello scambio: il suo dritto è appena lungo.

40-15 Thiem riesce a portarsi a casa un punto mostrandosi attento in difesa.

40-0 Si continua su questo canovaccio.

30-0 Due battute e altrettanti ace per il moscovita.

1-0 Parte meglio l’austriaco che tiene il suo turno di servizio, in apertura di secondo set, senza particolari problemi.

40-15 Mancato impatto del russo sul servizio del rivale.

30-15 Prima che fa male a Rublev.

15-15 Un errore per parte in questo avvio di secondo parziale.

COMINCIA IL SECONDO SET CON THIEM AL SERVIZIO.

Ora una breve pausa.

2-6 IL PRIMO SET FINISCE IN 25′: SE LO AGGIUDICA NETTAMENTE RUBLEV.

40-15 Rublev fallisce la prima opportunità non trovando l’impatto con la pallina.

40-0 Arrivano tre set point.

30-0 Ora fa altrettanto.

15-0 Rublev ingiocabile sul suo servizio.

2-5 Ace di Thiem che rimane, per ora, in vita in questo primo set.

40-30 Doppio fallo dell’austriaco.

40-15 Palla corta di Rublev che spezza a tre la serie di punti fatti da Thiem.

40-0 Altro punto per lui.

30-0 Thiem vuole rispondere e parte subito nel suo turno di servizio.

1-5 In poco più di un minuto Rublev fa suo questo game.

40-0 Non ci sono possibilità di risposta per l’austriaco.

30-0 Ancora un quindici velocissimo per lui.

15-0 Primo punto per Rublev.

1-4 Si sblocca Thiem che accorcia leggermente le distanze.

40-15 In un amen, con due servizi che colgono impreparato il russo, Thiem si procura una chance per sbloccarsi.

15-15 Prima efficace di Thiem a cui risponde il suo rivale – nello scambio successivo – con una vincente discesa a rete.

0-4 Arriva l’ace di Rublev che certifica il vantaggio del russo con due break pieni a suo favore.

40-15 Azione in fotocopia: l’austriaco si lascia andare anche a un gesto di stizza.

30-15 Errore di Thiem che non riesce a trovare il vincente spedendo in corridoio.

15-15 Una buona prima da una parte e una risposta vincente dall’altra.

0-3 E arriva, col passante, il secondo break del match a favore di Rublev che sin qui non sembra intenzionato a lasciare nulla al suo rivale di giornata.

30-40 Altra palla break.

30-30 Risposta vincente del moscovita.

30-15 Buona la prima dell’austriaco che fa male al suo rivale.

15-15 Terza volta che il copione si ripete.

2-0 Rublev che quindi conferma il break di vantaggio.

40-15 Ace del russo.

30-15 Punto per Rublev che sfrutta un errore dell’avversario.

15-15 Un punto a testa in apertura di questo game.

0-1 Arriva subito il break per Rublev!

30-40 Prima annullata col servizio.

15-40 Ci sono due palle break per il russo.

15-30 Rublev va a segno rispondendo aggressivo alla seconda di Thiem.

15-15 Arriva un ace.

0-15 Il primo punto è di Rublev.

15.20 Ci siamo! Si può partire. C’è Thiem al servizio.

15.15 Qualche difficoltà tecnica impedisce al match di cominciare. Tutti sono in attesa della risoluzione problema.

15.10 Thiem – già sicuro di essere qualificato per le semifinali – va per il 3 su 3, Rublev invece proverà chiudere la sua avventura alle Finals almeno con una vittoria.

15.05 I giocatori stanno per entrare in campo: iniziano le operazioni di riscaldamento.

15.00 A breve ci si prepara per accogliere Thiem-Rublev.

14.55 Il match Koolhof/Mektic-Kubot/Melo, con i secondi che si sono aggiudicati il match imponendosi col punteggio di 6-4, 6-7 (2), 10-8 al super tie-break del terzo set.

14.40 Si va al super tie-break del terzo set per capire quale delle due coppie avrà la meglio: successivamente a questo “deciding moment”, si potrà capire a che inizierà il match Thiem-Rublev.

h 14.30 Buon pomeriggio amici sportivi. Siamo in attesa di capire quando inizierà il match fra Thiem e Rublev, previsto per le ore 15: la cosa dipende – molto – dalla conclusione del match di doppio che precede l’incontro fra l’austriaco e il russo. In questo momento Koolhof/Mektic-Kubot/Melo si stanno giocando il tie-break del secondo set: se dovessero vincere i primi si andrebbe al super tie-break del terzo set, in caso contrario il match sarebbe finito.

Nadal-Rublev – Thiem-Tsitsipas – Nadal-Thiem – Tsitsipas-Rublev

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro pomeridiano della quinta giornata alle ATP Finals di Londra. Dominic Thiem e Andrey Rublev si sfidano in uno dei match conclusivi del programma relativo al gruppo London 2020.

Da una parte l’austriaco, già certo dell’accesso alle semifinali dopo aver battuto – in serie – sia Tsitsipas (7-6, 4-6, 6-3) sia Nadal (7-6, 7-6), dall’altra invece il russo, che purtroppo sin qui ha raccolto solo sconfitte contro i medesimi avversari (6-3, 6-4 da Nadal e 1-6, 6-4, 6-7 da Tsisipas).

Chi la spunterà quindi sul cemento indoor della O2 Arena di Londra? I precedenti sono in perfetta parità, sul 2-2. L’ultima volta che si sono incrociati è una ventina di giorni fa, in occasione dei quarti di finale dell’ATP di Vienna, quando a imporsi fu Rublev con il punteggio perentorio di 7-6 (5), 6-2 prendendo così l’abbrivio decisivo per poi issarsi verso la vittoria del torneo, in finale contro l’azzurro Sonego (6-4, 6-4).

Il match tra Dominic Thiem e Andrey Rublev inizierà alle ore 15:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: (AP Photo/Frank Augstein)