LIVE Sinner-Pospisil 6-4 3-6 7-6, Finale Atp Sofia 2020 DIRETTA: primo trionfo in carriera! Il nuovo ranking e quanto ha guadagnato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della grande vittoria di Jannik Sinner: primo trofeo in carriera!

Loading...

Loading...

Jannik Sinner: “Grazie al mio team e complimenti a Pospisil”

16.35 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della trionfale partita tra Jannik Sinner e Vasek Pospisil con l’azzurro che ha vinto l’ATP 250 di Sofia e buon proseguimento di giornata.

16.33 Con questo successo Sinner sale al 37° posto del ranking.

16.28 Siamo certi che questo sia solo il primo titolo di una carriera che si prospetta densa e ricca di trionfi. Con questo trionfo Sinner è il più giovane italiano di sempre a vincere un torneo ATP.

16.25 Fantastico Jannik Sinner che ha giocato un match strano, complicato e per questo il suo successo è ancora più dolce. E’ andato avanti nel primo set giocando meglio del canadese, anche se non proprio vicino ai suoi standard, prima di crollare completamente nel secondo set. Nel terzo ha pian piano ritrovato fiducia in sé stesso e ha trionfato al tie-break!!!!

7-6 TRIONFA AL TIE-BREAK JANNIK SINNER CHE VINCE IL TORNEO ATP 250 DI SOFIA!!! GRANDISSIMO JANNIK!!!!

7-3 VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEE JANNIIIIIIIIIIK SIIIIIIIINEEEEEEERRRRR!!!!! PRIMO TITOLO DELLA CARRIERA PER L’AZZURRO!!!!!

6-3 SPETTACOLO SINNEEEEEEEEEER!!!!!! MERAVIGLIOSO SINNEEEEEEERRR!!!! HA MARTELLATO COL DRITTO E AL TERZO VINCENTE HA CHIUSO CON UN INCROCIATO STRETTISSIMO!!!! TRE MATCH POINT PER L’AZZURRO.

5-3 Regalo di Pospisil che sulla seconda di Sinner tira la risposta direttamente out!

4-3 Servizio al centro perfetto di Pospisil e chiusura con un schiaffo al volo abbastanza comodo.

4-2 Sinner spinge benissimo col rovescio sulla seconda di Pospisil, il canadese non riesce a replicare col dritto in arretramento. Primo mini-break in favore dell’azzurro.

3-2 Servizio vincente dell’azzurro!!!!!!

2-2 Prima profonda e rovescio incrociato potente e preciso di Sinner, Pospisil sbaglia il recupero.

1-2 Servizio al centro vincente del canadese.

1-1 Che coraggio Pospisil. Servizio esterno e schiaffo al volo prefetto!

1-0 Bravissimo Sinner che imposta lo scambio sulla diagonale di destra e alla fine il canadese sbaglia completamente.

6-6. Il torneo si deciderà al tie-break!

40-30 Pospisil fa tutto benissimo. Servizio esterno e demi-volée perfetto, bravo il canadese.

30-30 Pospisil prova a spingere col dritto ma esagera!!!

30-15 Doppio fallo di Pospisil!

30-0 Prima vincente del canadese!

15-0 Ace Pospisil!

6-5 Sinner. L’azzurro si assicura almeno il tie-break.

40-15 Risposta vincente col rovescio lungo linea di Pospisil, un colpo da antologia.

40-0 Bravissimo Sinner che accelera col dritto e costringe alla difesa il canadese che alla fine sbaglia col dritto.

30-0 Servizio vincente di Sinner!!!!!

15-0 Servizio e dritto lungo linea di Sinner, il recupero di Pospisil finisce in rete.

5-5. Sinner stecca clamorosamente il dritto nell’ultimo punto.

40-30 Sinner gioca una buona risposta di rovescio sulla prima di Pospisil mettendo in crisi il canadese che sbaglia.

40-15 Si salva ancora col servizio il canadese.

30-15 Ace Pospisil!

15-15 Scambio abbastanza intenso con Sinner pigro con le gambe che finisce lunghissimo.

0-15 Ottima risposta di Sinner sulla seconda del canadese, Pospisil sbaglia il dritto.

5-4 Sinner. Bravo l’azzurro a rimettere il naso avanti anche grazie al servizio. Forza Jannik è il momento di stringere i denti!

40-30 Servizio e dritto ad incrociare di Sinner!

30-30 Il nastro aiuta Sinner deviando out il dritto di Pospisil.

15-30 Pospisil chiama a rete Sinner che gioca un buonissimo dritto in avanzamento, il dritto incrociato del canadese è incredibile!

15-15 Doppio fallo di Sinner!

15-0 Sinner costringe a correre a destra e a sinistra l’avversario e poi chiude col dritto ad incrociare.

4-4. Pospisil si riporta in parità!

40-15 Servizio ad uscire vincente di Pospisil.

30-15 Pospisil trova un dritto incrociato incredibile in corsa, di gran lunga il miglior colpo del canadese di giornata.

15-15 Grande risposta di Sinner, Pospisil prova la palla corta ma l’azzurro gioca il lungo linea vincente.

15-0 Peccato per Sinner! L’azzurro con l’avversario a rete non trova il passante e a rete Pospisil ha gioco facile.

4-3 Sinner. Finalmente un game tranquillo per l’azzurro.

40-0 Servizio vincente di Sinner.

30-0 Questa volta è il nastro ad aiutare l’azzurro fermando il dritto di Pospisil .

15-0 Ottimo dritto di Sinner che in avanzamento non gioca la palla corta ma una volée morbidissima, la contro volée di Pospisil finisce in corridoio.

3-3. Il canadese si è aggrappato al servizio uno dei suoi fondamentali migliori.

40-30 Gran risposta di Sinner sul servizio di Pospisil, il canadese in difficoltà col dritto in controbalzo che finisce lungo.

40-15 Prima al centro vincente di Pospisil.

30-15 Bravo in questo caso Pospisil ad aprirsi il campo con un dritto in allungo e a chiudere sul recupero dell’azzurro con una delicatissima volée.

15-15 Pospisil prova il serve and volley ma l’azzurro gioca prima una gran risposta e poi un dritto lungo linea vincente!

15-0 Ace di Pospisil contestato da Sinner.

3-2 SINNER!!!!!! CHE PUNTO MERAVIGLIOSOOOOOOOO!!!! CHE GIOCATA FANTASTICA!!!!! IL PUNTO DEL TORNEO!!!! L’AZZURRO VIENE SUPERATO DA UN PALLONETTO E DI SPALLE ALL’AVVERSARIO TROVA UN PASSANTE COL DRITTO INCREDIBILE!!!!

40-15 Pospisil a tutto braccio sulla seconda di Sinner, trova un ottimo dritto sul quale l’azzurro può poco.

40-0 Pospisil prova a sorprendere Sinner salendo a rete ma sbaglia la volée.

30-0 Servizio e dritto di Sinner, la risposta di Pospisil finisce in rete.

15-0 Servizio vincente di Sinner!!!!

2-2. Pospisil approfitta ancora dei regali dell’azzurro.

40-0 Ace Pospisil!

30-0 Sinner prova il dritto vincente lungo linea ma sbaglia completamente.

15-0 Servizio e dritto di Pospisil, il canadese gioca una buona volée sul passante di rovescio di Sinner.

2-1 Sinner!!!! Finalmente l’azzurro è tornato a giocare i suoi vincenti!!!!! Bravo Jannik!

40-30 Servizio vincente di Sinner!!!!

30-30 Servizio e dritto a sventaglio vincente di Sinner!

15-30 Doppio fallo di Sinner.

15-15 Finalmente si rivede il Sinner che amiamo!!!!! Ha recuperato prima con un rovescio in corsa e poi riesce a giocare un rovescio in contropiede sulla palla corta del canadese. Meraviglioso!

0-15 Errore in uscita dal servizio col rovescio dell’azzurro.

1-1 Pospisil si affida al servizio per portare a casa il game.

40-30 Doppio fallo di Pospisil.

40-15 Sinner prende bene l’iniziativa ma il suo dritto ad incrociare vincente finisce in corridoio di pochissimo.

30-15 Prima esterna vincente del canadese.

15-15 Pospisil spinge bene col dritto, Sinner prova a recuperare col rovescio ma sbaglia.

0-15 Risposta profondissima di Sinner tra i piedi di Pospisil che sbaglia il dritto.

1-0 Sinner. Bravo ad uscire da una situazione complicata e si carica l’azzurro.

A-40 Vincente la prima esterna di Sinner.

40-40 Pospisil mette i piedi in campo e si apre il campo col dritto, il rovescio in corsa di Sinner si spegne in rete.

A-40 Secondo punto consecutivo direttamente dal servizio per Sinner!

40-40 Dai Jannik!!! Prima vincente di Sinner: annullate due palle break.

30-40 Finalmente un vincente di Sinner aiutato dal nastro che blocca il dritto di Pospisil.

15-40 Sinner non riesce più a fare male e continua a regalare errori gratuiti! Forza Jannik!

15-30 Ancora in difficoltà Sinner su un dritto abbastanza profondo di Pospisil.

15-15 Servizio e dritto non proprio irresistibile, Pospisil regala un errore gratuito.

0-15 Parte male Sinner che si fa trovare impreparato sulla risposta profonda di Pospisil.

CI SIAMO: INIZIA IL TERZO E DECISIVO SET, AL SERVIZIO SINNER!

15.24 Passaggio a vuoto dell’azzurro che ha finito per commettere una lunga serie di errori in particolare in uscita dal servizio. L’altoatesino deve necessariamente ritrovare il suo gioco, in questo caso le sue speranze di vincere restano intatte.

6-3 Pospisil! Il canadese si porta in parità

40-0 Ace Pospisil: tre set point per il canadese.

30-0 Lunga la risposta di Sinner sul servizio al centro del canadese.

15-0 Prima al corpo vincente di Pospisil.

5-3 Pospisil. Reazione dell’azzurro! Il canadese al servizio per il set.

40-15 Prima vincente di Sinner.

30-15 Regalo di Pospisil che gioca uno slice da fondo campo lunghissimo.

15-15 Prima vincente dell’azzurro.

0-15 Ottimo servizio di Sinner che sbaglia la palla corta.

5-2 Pospisil. Si è spenta la luce di Sinner! L’azzurro ha bisogno di una reazione.

40-0 Servizio e dritto di Pospisil.

30-0 Ancora un errore di Sinner che sembra essere in grande difficoltà in questo momento!

15-0 Sinner ancora impreciso col dritto, in corridoio il suo colpo ad incrociare.

4-2 BREAK POSPISIL! Partita strana dell’azzurro che ha praticamente regalato due break all’avversario! Situazione che si è ribaltata.

15-40 Regalo di Sinner che dopo il servizio tira in rete. Sembra quasi che l’azzurro stia avvertendo la tensione.

15-30 Ennesimo errore dell’azzurro che, neanche a dirlo, in uscita dal servizio sbaglia ancora.

15-15 Rovescio profondo di Sinner che viene aiutato da un gratuito abbastanza clamoroso di Pospisil col rovescio.

0-15 Buona prima ma rovescio larghissimo in uscita dal servizio dell’azzurro.

3-2 Pospisil. Sinner sbaglia di poco il lungo linea di rovescio.

40-30 Servizio perfetto di Pospisil, l’azzurro cerca di rispondere senza successo.

30-30 Buona seconda di Pospisil che poi sbaglia il dritto lungo linea.

30-15 Risposta di dritto tra i piedi di Pospisil, il canadese cerca in qualche modo di giocare una demi-volée ma sbaglia clamorosamente.

30-0 Servizio vincente al centro del canadese.

15-0 In corridoio di pochissimo il dritto di Sinner sulla seconda di Pospisil.

2-2. Sinner si riscatta prontamente portando a casa a 0 il game.

40-0 Ancora un servizio al corpo vincente dell’azzurro.

30-0 Bravo Jannik! Servizio e finalmente un rovescio strettissimo vincente!

15-0 Finalmente ritrova il punto Sinner con una buonissima prima ad uscire!

2-1 Pospisil. Il canadese ribalta la situazione e si porta avanti in questo secondo set.

40-0 Settimo punto consecutivo del canadese che porta a casa uno scambio molto duro chiuso con un gran dritto lungo linea.

30-0 Ancora un errore di Sinner sulla diagonale di rovescio.

15-0 Servizio e dritto di Pospisil, Sinner prova a difendere ma non può niente sul seguente diritto ad incrociare.

1-1 BREAK POSPISIL! Game disastroso di Sinner che ha sbagliato qualsiasi cosa! Jannik deve ritrovare immediatamente il proprio gioco.

0-40 Pesante passaggio a vuoto dell’azzurro che tira in rete il rovescio in uscita dal servizio!

0-30 Bruttissimo errore di Sinner che serve bene ma sbaglia clamorosamente il colpo ad incrociare.

0-15 Servizio al centro e dritto che finisce direttamente in corridoio dell’azzurro.

1-0 BREEEAAAAAAK SINNEEEEEEEEER!!!!! Ottimo inizio di set dell’azzurro!!!!

30-40 Gran risposta di Sinner che costringe all’errore con la volée Pospisil: palla break.

30-30 Lunghissimo il rovescio di Pospisil in uscita dal servizio.

30-15 Sinner sbaglia col dritto su una palla non troppo potente dell’avversario, il colpo in rete.

15-15 Ottimo servizio di Pospisil, Sinner prova a tenere col rovescio ma sbaglia.

0-15 Doppio fallo di Pospisil, il primo per il canadese.

INIZIA IL SECONDO SET! Al servizio Pospisil.

14.53 Sin qui una partita non spettacolare nella quale l’azzurro mostra la sua superiorità tecnica ma purtroppo ha commesso qualche errore di troppo col suo rovescio, anche se al momento non sono stati influenti.

6-4 SINNER!!!! L’azzurro vince il primo set!!!!!!!

40-0 Ancora un servizio vincente dell’azzurro: tre set point.

30-0 Pospisil prova a prendere in mano lo scambio ma esagera col dritto ad incrociare che finisce out!

15-0 Servizio esterno vincente di Sinner!

5-4 Sinner. Il canadese ha ritrovato il servizio e continua a tenere aperto il set. L’azzurro servirà per il set!

40-15 Servizio e dritto che finisce in corridoio del canadese.

40-0 Serve and volley perfetta di Pospisil, e chiusura con una comodissima volée alta.

30-0 Servizio vincente ad uscire di Pospisil.

15-0 Sinner prova la risposta tra i piedi di Pospisil ma sbaglia ancora una volta col rovescio.

5-3 Sinner!!!!! Bolide in dritto che prende in contropiede il canadese.

A-40 Come risponde Sinner!!!!! Prende in mano lo scambio dopo il servizio e poi piazza il dritto all’incrocio delle righe!!!!!!

40-40 Questa volta Sinner commette un brutto errore, scambio abbastanza equilibrato e l’azzurro prova un dritto dal centro del campo che finisce ampiamente in corridorio.

40-30 Terzo doppio fallo per l’azzurro!

40-15 ACEEEEEE SIIIIIINEEEEEEEERRRRRRRR!!!!!!

30-15 Sinner si difende sotto i colpi di Pospisil e prova a riguadagnare campo col rovescio ma esagera.

30-0 Servizio ancora vincente per l’azzurro.

15-0 ACEEEEEEEEEE SIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEERRRR!!!! Servizio al centro perfetto.

4-3 Sinner. Il canadese sfrutta il suo servizio per rimanere in scia.

40-15 Dritto lungo linea fulmineo di Sinner sulla seconda non profondissima di Pospisil.

40-0 Serve and volley da manuale di Pospisil.

30-0 Seconda ad uscire vincente del canadese.

15-0 Sinner sbaglia ancora col rovescio: peccato!

4-2 Sinner! Esagera Pospisil sulla seconda dell’azzurro e tira direttamente in rete la sua risposta col rovescio.

A-40 Prima esterna vincente di Sinner!

40-40 Strano errore dell’azzurro che perde il ritmo sulla diagonale di rovescio.

40-30 Bravo Sinner a prendere in mano lo scambio e a chiudere col dritto ad incrociare.

30-30 Magia di Pospisil che in allungo trova un rovescio vincente sul servizio dell’azzurro.

30-15 ACEEEEEEE SIIIINNNNEERRRRR!!!!!! Servizio all’incrocio delle righe!

15-15 Secondo doppio fallo dell’altoatesino.

15-0 Bravo Pospisil a trovare la profondità col dritto ma Sinner trova il suo rovescio lungo linea: una sentenza!

3-2 Sinner. Un game abbastanza rapido e comodo in favore del canadese.

40-0 Pospisil ha ritrovato il servizio: ace al centro!

30-0 Servizio, dritto e smash di Pospisil. Tutto facile in questo caso.

15-0 Ottimo servizio al centro e smorzata imprendibile di Pospisil.

3-1 SINNER!!!! Bravo l’azzurro ad uscire fuori aggrappandosi al servizio da un momento di difficoltà!!!!

A-40 ACEEEEE SINNEEEERRR!!!!!

40-40 Ottima seconda di Sinner, il canadese prova immediatamente il vincente col rovescio e sbaglia!

30-40 Sanguinoso doppio fallo di Sinner. L’azzurro regala una palla break all’avvaersario.

30-30 Brutto errore di Sinner! Di poco out il rovescio in uscita dal servizio.

30-15 Sinner tira un buon dritto dal centro del campo per spingere fuori il canadese di pochissimo in corridoio.

30-0 Il canadese prova a forzare il dritto ad incrociare ma esagera.

15-0 Seconda al corpo di Sinner, Pospisil non riesce ad organizzare la risposta.

2-1 BREAK SINNEEEERRR!!!!!!! Gioca uno scambio favoloso chiuso da un dritto lungo linea imprendibile!!!!!

40-A Pospisil tira forte col dritto ma Sinner si appoggia come meglio non si potrebbe e trova un grande lungo linea che costringe all’errore il canadese. Palla break per l’azzurro.

40-40 Ma che giocata di Sinner. L’azzurro va a chiudere sul dritto dell’avversario e gioca un dritto lungo linea in contropiede favoloso!

A-40 Ace al centro di Pospisil!

40-40 Scambio abbastanza lungo con Sinner che gioca profondo col dritto mandando fuori giri Pospisil.

40-30 Serve and volley da manuale di Pospisil che poi chiude con lo smash.

30-30 Regalo di Pospisil che in uscita dal servizio tira direttamente in rete il rovescio.

30-15 Ancora un errore di rovescio di Sinner che prova il lungo linea ma sbaglia.

15-15 Rovescio lungo linea incredibile di Pospisil che si apre alla grande il campo ma sbaglia clamorosamente la volée. Un errore non dal canadese.

15-0 Prima molto potente e precisa al centro del canadese.

1-1. Game rapido in favore dell’azzurro.

40-15 Servizio esterno vincente di Sinner!

30-15 L’azzurro prova il dritto in arretramento ma il colpo finisce in corridoio.

30-0 Sinner gioca molto profondo col dritto costringendo Pospisil a spostarsi che sbaglia.

15-0 Servizio vincente si Sinner!!!

1-0 Pospisil. Il canadese soffrendo porta a casa il primo game.

A-40 Ace al centro di Pospisil.

40-40 Risposta di Sinner profonda tra i piedi di Pospisil che sbaglia il sesguente dritto. Ancora parità.

A-40 Pospisil sale a rete rischiando ma tira fuori una demi-volée incredibile. Bravissimo il canadese.

40-40 Peccato per Sinner che sbaglia un rovescio tutt’altro che impossibile.

40-A Ma che spettacolo Sinner!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pospisil serve bene e sale a rete ma sceglie l’angolo sbagliato e l’azzurro lo castiga con un passante da antologia!

40-40 Ace di Pospisil! Annullate col servizio le due palle break.

30-40 Servizio esterno vincente di Pospisil.

15-40 Grandissimo Sinner!!!! L’azzurro gioca un ottimo dritto ad incrociare, il canadese tira in rete il recupero. Due palle break per l’altoatesino.

15-30 Pospisil prova a cercare il contropiede col dritto ma sbaglia ancora.

15-15 Risposta di rovescio molto profonda di Sinner sulla seconda del canadese, Pospisil forza il dritto e sbaglia.

15-0 Servizio e dritto di Pospisil, Sinner non riesce nel tentativo di recupero.

SI COMINCIA! Al servizio Pospisil.

14.03 Ci siamo: mancano pochi istanti all’inizio della finale del torneo ATP di Sofia tra Sinner e Pospisil.

14.01 Sono appena entrati in campo i due tennisti per il riscaldamento.

13.58 In caso di successo Sinner sarebbe il più giovane azzurro a vincere un torneo ATP.

13.55 Si tratta del primo incrocio tra Sinner e Pospisil. L’azzurro dovrà dimostrare di saper gestire la pressione visto che parte con i favori del pronostico.

13.50 Cresce l’attesa per l’inizio del match previsto tra circa 10 minuti.

13.45 In caso di successo il 19enne altoatesino entrerà nella top-40 del ranking ATP.

13.40 Sinner ha eliminato ai quarti l’australiano De Minaur e in semifinale il francese Mannarino.

13.35 Sarà la prima finale in un torneo ATP per il giovane e talentuoso azzurro.

13.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live della finale del torneo ATP 250 di Sofia tra Jannik Sinner e Vasek Pospisil.

Il ranking ATP di Sinner in caso di vittoria – Sinner il più giovane finalista italiano – La partita sarà visibile anche su Rai2

Le quote dei book-makers su Sinner-Pospisil

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 250 di Sofia tra Jannik Sinner e il canadese Vasek Pospisil.

Giornata importante per il giovane azzurro alla sua prima finale in carriera nel circuito ATP. L’altoatesino è stato autore di un percorso fantastico nel quale ha superato avversari del calibro di Alex De Minaur (n. 25 del ranking) e Adrian Mannarino (n. 33 del ranking) in maniera brillante, meritando ampiamente il successo. Il Sinner che si è visto in questa settimana in Bulgaria, e non solo, è un giocatore consapevole dei propri mezzi, convinto del proprio valore e molto determinato. Tutte caratteristiche che un giorno lo renderanno uno dei migliori del circuito.

Tornando al match di oggi, Pospisil è senza ombra di dubbio un avversario ostico e in grande forma, non a caso ieri ha sconfitto Richard Gasquet un tennista esperto e solido. Sarà per il 19enne nativo di San Candido un ottimo test per capire a che punto è arrivato il suo percorso di crescita anche perchè non si tratta solo della prima finale nel circuito maggiore ma anche della prima nella quale parte da favorito. Sinner ha dimostrato in molte occasioni, nonostante la giovane età, di non soffrire la pressione ma questa è una variabile da tenere necessariamente in considerazione.

Sotto l’aspetto tecnico in questa settimana di gare l’azzurro è stato molto solido con il solito rovescio, ormai diventato una garanzia, e anche col dritto, tranne per qualche errore di troppo su alcune palle senza peso giocate dagli avversari. L’altoatesino ha già confessato che questo è un aspetto sul quale lavorerà per migliorare ulteriormente, ennesimo sintomo del suo ottimo stato mentale. C’è grande attesa per celebrare il primo trionfo di un gioiellino che farà gioire l’Italia tennistica nel prossimo futuro, e perchè no anche nel presente. Con questo successo l’allievo di Riccardo Piatti entrerebbe anche nella top-40 del ranking ATP. In caso contrario resterà comunque la grande prestazione che ha condotto Sinner a soli 19 anni a giocarsi il titolo in un 250. Senza ombra di dubbio sarà una partita spettacolare e che non mancherà di regalare colpi di scena.

La finale del torneo ATP di Sofia tra Jannik Sinner e Vasek Pospisil inizierà alle ore 14.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse