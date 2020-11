Tennis, Jannik Sinner tra i migliori del circuito nella risposta al servizio: percentuali simili a Nadal e a Djokovic

La vittoria di Jannik Sinner ha, come si può intuire, acceso gli entusiasmi in Italia. L’azzurrino è entrato nella storia dello sport italiano diventando il più giovane italiano di sempre a vincere un titolo ATP e il più giovane in generale a sollevare un trofeo dal 2008, anno in cui un Kei Nishikori allora diciottenne si impose a Delray Beach.

Non è stata una partita memorabile a Sofia (Bulgaria), anzi Jannik si è trovato molto in difficoltà nel terzo set, e non è stato brillante come nei match passati. Probabilmente le punte del suo rendimento le abbiamo registrare in quel terzo set contro l’australiano Alex de Minaur. Tuttavia, la grandezza di un giocatore la si nota anche nella capacità di saper cambiare spartito nel medesimo incontro, trovando nella testa ancor prima che nel braccio le risposte.

Loading...

Loading...

Jannik ha saputo farlo, disputando un tie-break nel terzo semplicemente perfetto e per il povero canadese Vasek Pospisil, in ballo anch’egli per il primo titolo della carriera, c’è stato poco da fare. Nel gioco di nervi infatti il 19enne del Bel Paese ha mostrato maturità nello sport inventato dal Diavolo, per dirla come Adriano Panatta. Ebbene, di mentalità vincente questo ragazzo della Val Pusteria ne ha da vendere e la vittoria di questo torneo è la ciliegina sulla torta a coronamento di una settimana eccezionale in cui tutti avremmo voluto essere sugli spalti dell’impianto bulgaro per incitare il nostro portacolori.

Un successo nel quale la componente tecnica ha avuto un’incidenza inferiore rispetto al solito. Tuttavia, guardando alle statistiche di rendimento del 2020, si nota come l’altoatesino sia tra i migliori a rispondere alla prima di servizio dell’avversario. Una graduatoria guidata dall’asso spagnolo Rafael Nadal (36.52%), a precedere il n.1 del mondo Novak Djokovic (35.70%), l’argentino Diego Schwartzman (35.37%), Sinner (34.18%) e il francese Gilles Simon (34.17%). Una classifica di rendimento completata da Dominic Thiem (34.08%), dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (33.62%), dall’altro iberico Roberto Bautista Agut (33.05%) e dal tedesco Alexander Zverev (32.96%). Dati che dimostrano quanto il fondamentale sia una delle armi dell’azzurrino.

Foto: LaPresse