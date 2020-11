Tennis, Jannik Sinner è l’italiano più giovane della storia ad aver raggiunto una finale ATP

La prima finale ATP della carriera non si scorda mai. Jannik Sinner si è qualificato per l’atto conclusivo del torneo di Sofia (Bulgaria), superando per 6-3, 7-5 il veterano francese Adrian Mannarino. Un match che non è mai stato realmente in discussione. Notevole il divario tecnico tra i due giocatori, con l’altoatesino che ha accelerato proprio nei momenti chiave della partita, non concedendo scampo all’avversario.

Grazie a questo risultato, il nativo di San Candido occupa virtualmente la posizione n.41 del ranking mondiale: qualora riuscisse ad alzare il trofeo, irromperebbe in pompa magna tra i top40, per la precisione in 37ma piazza. Non ancora abbastanza per rientrare tra le teste di serie al prossimo Australian Open 2021, dove il classe 2001 rappresenterà un’autentica mina vagante che chiunque spererà di evitare nei primi turni.

A 19 anni, 2 mesi e 28 giorni, Jannik Sinner ha stabilito inoltre un nuovo record, diventando il più giovane tennista italiano a raggiungere una finale in un torneo ATP. Il primato precedente apparteneva a Claudio Pistolesi e resisteva dal lontano 1987: il romano, all’epoca, colse l’atto conclusivo a Bari, imponendosi poi su Francesco Cancellotti in un derby tutto azzurro.

Ricordiamo che Sinner aveva concluso l’annata 2019 al 95° posto del ranking ATP. Dunque ha già guadagnato oltre 50 posizioni, peraltro con gran parte delle competizioni stagionali cancellate a causa della pandemia. Qualora riuscisse ad imporsi nella finalissima a Sofia, l’altoatesino diverrebbe il tennista più giovane a vincere un torneo ATP da quando il giapponese Kei Nishikori si impose a Delray Beach 2008.

