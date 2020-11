Jannik Sinner-Vasek Pospisil, le quote per le scommesse: azzurro super favorito nella finale dell’ATP 250 di Sofia

Jannik Sinner affronterà il canadese Vasek Pospisil nella finale del torneo ATP 250 di Sofia. Il tennista italiano scenderà in campo alle ore 14.00 di oggi (sabato 14 novembre) per incrociare il temibile nordamericano, ma è innegabile che l’azzurro partirà con i favori del pronostico. Il 19enne andrà a caccia del suo primo trofeo nel massimo circuito professionistico e ha tutte le carte in regola per trionfare sul cemento indoor della capitale bulgara. I favori del pronostico pendono in favore dell’attuale numero 44 del ranking ATP (entrerà nella top-40 della classifica in caso di vittoria) e i bookmakers sono molto sicuri riguardo alle potenzialità del nostro portacolori.

La vittoria odierna di Jannik Sinner è quotata a 1.40, mentre il successo di Vasek Pospisil è dato a 2.90. L’altoatesino si è reso protagonista di una bella cavalcata nell’ultimo torneo di questa tormentata stagione prima delle ATP Finals: ha steso l’ungherese Marton Fucsovics, lo svizzero Marc-Andrea Huesler, l’australiano Alex de Minaur e il francese Adrian Mannarino con una grandissima disinvoltura e sfoderando un tennis di assoluto rilievo. Il canadese è riuscito invece a regolare in semifinale il francese Richard Gasquet con una bella rimonta e da numero 75 al mondo proverà a minare le certezze dello scatenato Jannik Sinner.

