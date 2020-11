Jannik Sinner ha vinto il primo torneo ATP ad un’età più giovane di Federer. Il confronto con Nadal e Djokovic

Jannik Sinner ha iscritto il proprio nome nell’albo d’oro dell’ATP di Sofia, succedendo al russo Daniil Medvedev che nel 2019 si impose al cospetto dell’ungherese Marton Fucsovics (in questa edizione eliminato al primo turno proprio dall’italiano). Un successo maturato a 19 anni, 2 mesi e 28 giorni: è il tennista più giovane ad aggiudicarsi un torneo nel circuito maggiore dal 2008, quando il giapponese Kei Nishikori impresse il suo marchio a Delray Beach. all’epoca appena 18enne.

E’ interessante notare come il nativo di San Candido abbia festeggiato il proprio primo titolo ad un’età più giovane rispetto a sua maestà Roger Federer. Lo svizzero si aggiudicò la prima finale della carriera nel torneo di Milano del 2001, dove si giocava sul sintetico indoor. Il 4 febbraio superò per 6-4, 6-7, 6-4 il francese Julien Boutter: aveva 19 anni, 5 mesi e 26 giorni.

Loading...

Loading...

Più precoci rispetto all’altoatesino sono stati sia Rafael Nadal sia Novak Djokovic, seppur non di molto. Il fuoriclasse iberico aveva appena 18 anni, 2 mesi e 12 giorni quando fece suo l’ATP di Varsavia, neanche a dirlo sull’amata terra rossa, sbarazzandosi per 6-3, 6-4 dell’argentino José Acasuso. Il serbo aveva invece grossomodo la stessa età di Sinner (19 anni, 2 mesi e 1 giorno) quando, sulla terra di Amersfoort, alzò il trofeo al cielo al termine dell’atto conclusivo al cospetto del cileno Nicolas Massu (7-5, 6-4).

Ponendo l’attenzione invece sui campioni della nuova generazione, si può notare come l’austriaco Dominic Thiem abbia compiuto un processo di maturazione più lungo prima di arrivare ad imporsi in un torneo. Il recente vincitore degli US Open aveva 21 anni, 8 mesi e 20 giorni il 23 maggio del 2015, quando la spuntò al tie-break contro l’argentino Leonardo Mayer sulla terra rossa dell’Open di Nizza.

Non ha ancora vinto nessuno Slam, tuttavia viene considerato un sicuro campione del futuro il tedesco Alexander Zverev, nella cui bacheca figurano già le ATP Finals del 2018. Il teutonico mise in bacheca il primo titolo nel 2015 a 19 anni, 5 mesi e 5 giorni: sul cemento di San Pietroburgo prevalse sullo svizzero Stan Wawrinka per 6-2, 3-6, 7-5.

Altro tennista che vanta già una ATP Finals è Stefanos Tsitsipas. Il greco, a 20 anni, 2 mesi e 9 giorni, vinse per la prima volta sul cemento di Stoccolma: ad inchinarsi all’ellenico fu il lettone Ernests Gulbis con un doppio 6-4.

Chiudiamo questa rassegna con due russi che, con ogni probabilità, si annunciano come due tra gli avversari più temibili di Sinner nei prossimi anni. Daniil Medvedev aveva 22 anni, 11 mesi e 2 giorni nel 2018: nell’atto conclusivo dell’ATP Sydney la spuntò per 7-5 al terzo sull’idolo di casa Alex De Minaur. Viene considerato un predestinato Andrey Rublev: il classe 1997 conquistò il primo trofeo a 19 anni, 9 mesi e 3 giorni. Sulla terra rossa di Umago superò per 6-4, 6-2 sull’azzurro Paolo Lorenzi.

LA CLASSIFICA DEI VINCITORI PIU’ GIOVANI DI UN TORNEO ATP TRA I CAMPIONI IN ATTIVITA’

Rafael Nadal. 18 anni, 2 mesi, 12 giorni Novak Djokovic: 19 anni, 2 mesi, 1 giorno Jannik Sinner: 19 anni, 2 mesi, 28 giorni Alexander Zverev: 19 anni, 5 mesi, 5 giorni Roger Federer: 19 anni, 5 mesi, 26 giorni Andrey Rublev: 19 anni, 9 mesi, 3 giorni Stefanos Tsitsipas: 20 anni, 2 mesi, 9 giorni Dominic Thiem: 21 anni, 8 mesi, 20 giorni Daniil Medvedev: 22 anni, 11 mesi, 2 giorni

federico.militello@oasport.it

Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner? La nuova classifica ATP dell’azzurro: ora è top40!

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria a Sofia

La cronaca della grande vittoria di Jannik Sinner: primo trofeo in carriera!

Jannik Sinner è l’italiano più giovane ad aver vinto un torneo ATP

Quanti soldi ha guadagnato in carriera Jannik Sinner?

Jannik Sinner: “Grazie al mio team e complimenti a Pospisil”

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse