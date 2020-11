LIVE Sinner-Mannarino, ATP Sofia 2020 in DIRETTA: finale nel mirino, l’azzurro può scalare il ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

Sinner-Fucsovics – Sinner-Huesler – Sinner-de Minaur – Sinner dopo il quarto vittorioso

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Sofia tra Jannik Sinner e il francese Adrian Mannarino.

Nessun precedente tra i due in questa sfida che vede una sorta di scontro generazionale in scena, dal momento che Mannarino di anni ne ha 32 e Sinner 19. Il francese, mancino che con l’età è pian piano riuscito a migliorare il proprio ranking nei quasi 10 anni a livello ATP, ha rispettato il suo ruolo di testa di serie numero 5 battendo in rimonta lo slovacco Martin Klizan, il bielorusso Egor Gerasimov e il moldavo Radu Albot, che ha tolto dal torneo il numero 1 del seeding, il canadese Denis Shapovalov.

Sono tre versioni diverse, quelle che si sono viste di Sinner fino a questo momento nel torneo: al primo turno ha semplicemente gestito in irregolare Marton Fucsovics, al secondo non ha avuto problemi a far valere la sua maggior forza rispetto allo svizzero Marc-Andrea Huesler, e infine nei quarti è riuscito a battere sul piano mentale Alex de Minaur, e per l’australiano evidentemente è una sorta di maledizione, se è vero che già contro Marco Cecchinato, al Roland Garros, due game infiniti lo hanno mandato fuori dalla partita di testa.

Si tratta della seconda semifinale in poche settimane per Sinner, che cerca la sua prima finale a livello ATP (dal cui conto, è bene ricordarlo, si esclude in questa sede il discorso Next Gen Finals). Per Mannarino c’è invece la ricerca dell’undicesima finale sul circuito maggiore: ne ha vinta soltanto una, sull’erba di ‘s-Hertogenbosch contro l’australiano Jordan Thompson.

Il match tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino inizierà alle ore 14:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse