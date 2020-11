Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel 2020? Il montepremi della stagione e della carriera: cifra milionaria

Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una bellissima stagione, sebbene l’emergenza sanitaria abbia accorciato sensibilmente il calendario internazionale. L’altoatesino si è spinto fino ai quarti di finale del Roland Garros (giocando un match di assoluto spessore contro Rafael Nadal) e oggi ha sconfitto il francese Adrian Mannarino in due set, guadagnandosi la possibilità di giocare la sua prima finale in carriera nel massimo circuito. Il 19enne tornerà in campo domani pomeriggio per cercare di conquistare il torneo ATP 250 di Sofia, impresa che appare assolutamente alla sua portata, anche se non andrà sottovalutato l’avversario che si troverà di fronte (il vincente del confronto tra il canadese Vasek Pospisil e il francese Richard Gasquet).

Il nostro portacolori è stato encomiabile sul cemento indoor della capitale bulgara, dove tornava a esibirsi dopo il ritiro all’ATP 500 di Vienna dovuto a una vescica al piede, e ha sfoggiato uno stato di forma di assoluto rilievo. L’allievo di Riccardo Piatti punta al successo per entrare nella top-40 del ranking ATP e chiudere questa stagione in bellezza, lanciandosi così con grande ottimismo verso il 2021. Gli eccellenti risultati ottenuti in capo si riflettono anche sul conto corrente di Jannik Sinner, il cui montepremi è lievitato sensibilmente nel corso degli ultimi mesi. Quanti soldi ha guadagnato nell’ultimo anno?

In questo 2020, caratterizzato comunque dalla cancellazione di molteplici manifestazioni sportive a causa della pandemia, Jannik Sinner è riuscito a mettere da parte 704.348 dollari (fino all’inizio della settimana). A questi circa 596.000 euro, andrà aggiunto il gruzzolo di Sofia: 19.975 sono già sicuri, potrebbero diventare 24.880 in caso di successo in finale. La somma spazia dunque da un minimo di circa 616.000 euro a un massimo di circa 621.000 euro. Nella sua ancora breve carriera da professionista, il nativo di San Candido ha già messo da parte quasi 1,4 milioni di dollari (circa 1,18 milioni di euro).

Foto: Lapresse