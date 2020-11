LIVE Sci di fondo, Inseguimenti Ruka in DIRETTA: Johaug e Klaebo per il sigillo nel “Triple”. L’Italia punta su De Fabiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

La cronaca della gara maschile: vittoria di Klaebo, De Fabiani 12° – La cronaca della gara femminile: trionfo di Johaug – La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo maschile – La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile – VIDEO Highlights delle gare di Ruka – La cronaca della sprint maschile di venerdì – La cronaca della sprint femminile di venerdì

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due pursuit che chiudono la tre giorni di Ruka, tappa di apertura della Coppa del Mondo di sci di fondo. In programma una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe a tecnica libero, con partenza in base alla classifica generale delle prime due tappe del Rka Triple, la sprint di venerdì e le due distance a tecnica classica con partenza ad intervalli di ieri.

In campo femminile Johaug, dopo la sprint di “riscaldamento” ieri ha subito messo in chiaro le cose, dominando la 10 km a tecnica classica ed oggi partirà per prima con 16 secondi da gestire su una coppia che potrà organizzarsi per la rincorsa, composta dalla russa Nepryaeva e dalla svedese Karlsson, seconda ieri. Attenzione anche a Sorina, Dahlqvist e alla trionfatrice della sprint Svahn che sono tutte molto vicine all’inseguimento di un posto sul podio. La prima italiana a prendere il via sarà Lucia Scardoni, 28ma a 1’37” da Johaug e a caccia di un posto in zona punti. Anna Comarella partirà per 38ma a 2’04”, Laurent 61ma a 3’43”.

Tra gli uomini parte per primo con margine di vantaggio importante per Johannes Hoesfjot Klaebo che, dopo la delusione di venerdì nella sprint, si è rifatto con interessi ieri nella 15 km a tecnica classica di ieri. Il norvegese scatterà 26″ prima rispetto al diretto rivale per la vittoria della Coppa del Mondo Bolshunov, poi Iversen, Chervotkin, Niskanen e Semikov con tanta Russia nelle prime posizioni. Il migliore degli azzurri, Francesco De Fabiani scatta 15mo a 1’31” dalla vetta e punta alla top ten. Pellegrino 21mo a 1’53”, Rastelli 42mo a 2’40”, Salvadori 47mo a 2’46”.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle due pursuit che chiudono la tre giorni di Ruka, tappa di apertura della Coppa del Mondo di sci di fondo, minuto per minuto, per non perdere nulla della terza giornata sulla neve finlandese. La gara femminile partirà alle ore 11.50, quella maschile alle ore 12.50. Buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse